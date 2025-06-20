Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimde teknolojik altyapı sağlama bakımından OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Travmalar kaygı bozuklukları ve intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir bela olduğunu göstermektedir. Evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de düzenlenen 'Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde okullardaki dijital yatırıma yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Şehit öğretmenleri andıktan sonra cumartesi ve pazar günü YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum bileşimi gibi nice yenilik, bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma, savunmadan diplomasiye, tarımdan ticarete, her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim, geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken, bilgiyi işleme, analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Türkiye olarak bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan, hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz. Gerekse savunma sanayinde son 23 yılda elde ettiğimiz tarihi başarılar, gerekse eğitim teknolojilerinde yaptığımız devrim niteliğindeki hamleler, bu hakikatin en güçlü göstergelerini teşkil ediyor. Burada şu hususun altını özellikle çizmek arzusundayım. Bir ülke için eğitim, yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil, fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna, imkan ve kabiliyetleri itibariyle çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihiyle bağlarını koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır" dedi.

"Eğitimde her alanda yeni bir sayfa açtık"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren eğitimde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Erdoğan, "Kat sayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Fiziki ve teknik imkanlarda sınıf mevcutlarına eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarına karşılayan modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk. Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik, teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. İnsan ve bilgi odaklı kültür ve medeniyet değerlerimize dayalı milli ve manevi hasletlerimizle barışık bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik. Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak ve okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun ağ-alt yapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha ağ-alt yapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız. Ayrıca 13 bin 800 okulumuza yüksek hızlı ve güvenli fiber internet erişimi sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza daha ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 27 bin 962 okulumuzu kablolu internet, 4 bin 382 okulumuzu mobil internet, kırsalda bulunan 1040 okulumuzu ise uydu üzerinden internetle ulaştırdık. Böylelikle tüm okullarımıza etkin bir şekilde internet hizmeti kurmuş olduk. Kıymetli dostlar, öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son iki yılda olmak üzere toplam 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. Bu sayıyla Türkiye'yi neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta kurulumunu tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin bilişim teknolojileri, okuryazarlıklarını ve yetkinliklerini geliştirmek için okulda bilişim teknolojileri sınıflarını tesis ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kullanım ömrü sona eren 1980 bilişim teknolojileri sınıfımızı güncelliyoruz. Son teknoloji ürünü tam donanımlı 1500 yeni sınıftan kurarak 3 bin 480 sınıf ile dijital eğitim altyapımızı güçlendireceğiz. İçinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yerli robotik kodlama kitleri, 3 boyutlu yazıcılar ve etkileşimli tahtaların yer aldığı bu sınıfların yanı sıra 503 yenilikçi sınıfı da okullarımıza bu sene itibariyle kazandırdık. İhtiva ettiği 3 bin 169 ders, 77 bin 14 içerik, 3 bin 407 kitap ve 85 bin 764 soru ile EBA öğrenci ve hocalarımızın başucu kaynaklarından biri haline geldi. Çalışmaları süren EBA akademi ile öğrencilerimiz müfredatta bağımsız kişisel gelişimlerini destekleyen çeşitli alanlarda eğitim alabilecek. Yine bireysel öğrenme platformumuz MEBİ ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı veriyor. Her öğrencinin gelişimini bireysel düzeyde takip ediyoruz. Öğretmen, bilişim ağımız ile öğretmen ve idarecilerimizin yenilikçi eğitim yaklaşımlarını destekliyor. Öğretmenlerimizin farklı ülkelerden meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğu TEA platformu, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın pek çok eğitimden istifade ettikleri halk eğitim merkezleri bilişim ağı platformu, yeni eğitim öğretim yılından itibaren kullanımı açacağımız yabancı dil öğrenme platformu, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek üzere uygulamaya aldığımız robotik kodlama platformu ve daha pek çok hizmetle eğitim çalışmalarımıza yeni teknolojileri kazandırmaya devam ediyoruz.

"Bölgemizdeki son gelişmeler veri güvenliğinin önemi tekrar hatırlattı"

Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının ve önemli paradigma değişimlerine yol açacağının farkında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmalarımızı bu gerçeği dikkate alarak çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitimde yapay zeka politika belgesini hazırlayarak geçen hafta kamuoyumuzla ve eğitim camiamızla paylaştık. Ortaokul ve lise müfredatına entegre ettiğimiz seçmeli yapay zeka derslerimizle teknoloji üreten, çözüm geliştiren ve sorgulayan genç bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Feyza ve Hisar projeleriyle üniversiteye hazırlık, mesleki gelişim ve çok dilli öğrenme gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler üretiyoruz. Öğretmenlerimizin günlük öğretim faaliyetlerinde kullanabileceği yapay zeka destekli yardımcı asistan uygulamamızın çalışmalarına başladık. Eğitim teknolojileri ekosistemimizi her geçen gün büyütüyor, güçlendiriyoruz. 1280 firmayı kapsayan eğitim teknolojileri sektörümüz ile bakanlığımız arasında yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu projelerle önümüzdeki 5 yıl içinde yüzü aşkın yeni girişimciye önemli destekler sunacağız. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak iş birliğiyle yüzün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız. Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğitimde teknolojik altyapı çalışmaları bakımından OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz"

Yapay zekanın çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde teknolojik altyapı sağlama çalışmaları bakımından OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını gözeten Türkiye yüzyılı maarif modelimizle her alanda yetkin, donanımlı, özgüvenli ve erdemli gençler yetiştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Öte yandan eğitimin yanı sıra her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Araştırmayı, bilgiye ulaşmayı ve yorumlamayı oldukça kolaylaştıran bu imkan maalesef tembelliği, hazırcılığı ve intihal olaylarını da özendirmektedir. Bugün temel eğitimden akademiye kadar birçok seviyede yapay zeka ürünü araştırma, ödev, makale ve tez yazımı giderek yaygınlaştırmaktadır. Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için çok büyük bir risk teşkil ettiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Dijital zorbalık ve linç kültürü çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor"

Teknoloji platformlarının vatandaşları, gençleri ve çocukları birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir başka gerçeğin daha altını önemli çizmek istiyorum. Sosyal medyanın ve dijitalleşmenin geleneği, değerleri, fıtratı tahrip etmeden var olması ve hayatımıza değer katması en büyük arzumuzdur. Ancak dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılmasıyla birlikte insanlık olarak kendimizi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya hissediyoruz. Doğayla, tabiatla, hayatın olağan halleriyle kurulabilen organik ilişkilerin yerini internetin ve dijitalleşmenin yeni ürünleri ve yeni araçları alıyoruz. Bunun bir sonucu olarak dijital zorbalık ve linç kültürü çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor. Dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışlar çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye atıyor. Travmalar, kaygı bozuklukları ve hatta Allah korusun intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir belaya dönüşebileceğini göstermektedir. Çocuklarımız başta olmak üzere herkesin en büyük korkularından biri haline gelen dijital zorbalığı engellenmesi de önceliklerimiz arasında olmalıdır. Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına da terk edemeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi özgürlük, başıbozukluk, kural, kanun ve değer tanımazlık demek değildir. Aylık ciroları birçok devletin yıllık bütçesinden bile fazla olan küresel teknoloji şirketlerinin, sosyal medya mecralarının, dijital platformlarının özgürlük bahanesiyle hayatımızın her alanını işgal etmelerine seyirci kalamayız. Teknoloji platformların vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz. Herkes gibi bu şirketler ve platformlarda sorumlu davranmak sadece kar maksimizasyonuyla değil, mesuliyet bilinciyle hareket etmek zorundadır. Türkiye olarak bu konudaki kararlı ve tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdim edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki protokol üyeleriyle toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL