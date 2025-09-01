Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

01.09.2025 07:51  Güncelleme: 08:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. 2 lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan toplantıda iki ülkenin bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğu uyarısında bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

PAŞİNYAN'I DA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aliyev'in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Kaynak: AA

