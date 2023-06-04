Sinan Oğan'dan İYİ Partili İbrahim Özkan'a 'Barzani' yanıtı: Belediyeden arta kalan zamanda trollük mü yapıyorsunuz? - Son Dakika
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Sinan Oğan'dan İYİ Partili İbrahim Özkan'a 'Barzani' yanıtı: Belediyeden arta kalan zamanda trollük mü yapıyorsunuz?

04.06.2023 00:55

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan Sinan Oğan'la Neçirvan Barzani'nin yer aldığı kareyi paylaşarak, "Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış..." dedi. İYİ Partili Özkan'a verdiği yanıtta Oğan, 'Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın da yer aldığı törenin ardından resmen göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığının deklare edildiği törende Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimler de yer aldı.

İBRAHİM ÖZKAN'DAN BARZANİ'Lİ KAREYE TEPKİ

Törenin ardından İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Sinan Oğan ve Neçirvan Barzani'nin yer aldığı kareyi, "Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış..." notuyla paylaştı.

"YARI ZAMANLI TROLLÜK MÜ YAPIYORSUNUZ?"

Özkan'ın bu paylaşımına Oğan cephesinden yanıt gecikmedi. Özkan'ı trollükle suçlayan Oğan, şunları söyledi: "İbrahim bey merak ediyorum bunu cehaletten mi yazdınız, yoksa Belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz?

"HİÇ ULUSLARARASI TOPLANTIYA KATILMADIN MI?"

Hiç uluslararası bir toplantıya katılmadın mı, hiç kokteyle katılmadın mı ömründe? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker. Bunlar önceden planlanan görüşmeler değil ki… Senaryo yazıyorsunuz…"

Sinan Oğan'dan İbrahim Özkan'a 'Barzani' yanıtı: Belediyeden arta kalan zamanda trollük mü yapıyorsunuz?
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Son Dakika Politika Sinan Oğan'dan İYİ Partili İbrahim Özkan'a 'Barzani' yanıtı: Belediyeden arta kalan zamanda trollük mü yapıyorsunuz? - Son Dakika


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