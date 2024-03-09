Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin gölgemizde yürüyüp seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin gölgelerinde yürüyüp kendilerine seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda birçok söz verdiler, ama bunları yapmadılar. Bir çok şehri geriye götürdüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Biz Şanlıurfa'yı en iyi biz biliriz onlarda bizi iyi bilir. Bizim aramazdaki aşkı sevdayı muhabbeti anlamak isteyenlerin gönül gözüyle bakması lazımdır. Gelip geçici gündemlerin heyecanı ile Şanlıurfa'ya bakan bunları göremez. Şanlıurfa bugün yine bir başka güzel, bir asır önce işgalci Fransızları buradan kovarak şanlı unvanı aldı. Bugünde sizlere şahsi hırsıyla hareket edenlere terör örgütüne sırtını dayayanlara ekmeden biçme peşinde olanlara küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara mili iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Yatırım, program, proje, vizyonda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı şimdi yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de cumhur ittifakına verdiğiniz zaman biz bir olacağız Şanlıurfa'yı yatırımlarla başka bir noktaya getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı. Biz milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, onlar ne veriyorsa 5 katı benden zihniyetinin siyasetini hatırlıyorsunuz. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı uzun yıllar toparlayamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar var" dedi.

"Meydanlarda birçok söz verdiler ama bunları yapmadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alanda şuanda 70 bin kişi var. Şanlıurfa'ya bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenleri milletimize vaat ettikleri hiçbir şey yapmayacağı bellidir. Bunların amacı milletin elindekini de alıp götürmektir. En son 2019 seçimlerinde bunu gördük. Meydanlarda birçok söz verdiler ama bunlara yapmadılar. Hatta birçok şehri geriye götürdüler. Mesele söz vermek değil verdiği sözü yerine getirmektir. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat arttırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek kararlılığa biz sahibiz. 7 Nisanda Fenerbahçe Galatasaray maçını burada yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışır. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı bu hususta belirledik. Ben size inanıyorum. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan takip edeceğim" şeklinde konuştu.

"Hiç kimsenin Cumhur İttifakının AK Partinin bizim gölgemizde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakının AK Parti'nin bizim gölgemizde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin. Şanlıurfa'nın hizmete, esere, yatırıma ihtiyacı var. Bunların daha fazlasını yapacak biri varsa eyvallah. Çıksın ortaya yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların tek bir emeği yoktur. Bunca gayreti, emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları görünce inanın onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga ve çekişme devri değildir. Birlik olup zulme set çekme devridir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rabbim bizlere Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Martta milli irade bayramını da görmeyi de nasip etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Martta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Pazartesi günü mübarek ramazanı şerifin ilk orucunu tutuyoruz. Şanlıurfa'da Ramazanın bir başka güzel geçtiğini çok iyi biliyorum. Rabbim bizlere ramazanın bayramı gelmeden 31 Martta milli irade bayramını da görmeyi de nasip etsin. Demokrasiyi ağzından düşürmeyip faşistlikle sınır tanımayanlara bu şehrin geleceğini emanet etmeyeceğinize inanıyorum" dedi.

"Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya son 21 yılda yaptıkları hizmetlerden bahsederek, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan bu Şanlıurfa'ya 31 Martta bu kadirşinaslığı bekliyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken, siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık gene yapacağız. AK Partiye bu yakışır. Eğitimde 13 bin 779 adet yeni derslik inşa ettik. Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük. Şehir merkezinde artan yeni derslik ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız vereceğiz. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizin 948'den 5 bin 22 çıkarttık 30 bin seyirci kapasiteli 11 nisan stadyumu başta olmak üzere 73 adet spor tesisi inşa ettik. Kültür ve sanatta UNISCO dünya miras listesine giren Göbeklitepe 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa alan yönetimi başkanlığını kuruyoruz. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 500 yataklı Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma hastanemiz başta olmak üzere toplamda bin 970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Şehrimizin sağlık hizmetlerinde devrim etkisi yapacak bin 700 yataklı şehir hastanemizin de inşası sürüyor. Viranşehir Harran Siverek TOKİ vasıtasıyla 15 bin 600 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde 6 bin 142 bağımsız bölümün dönüşümü nü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkaracağız. 20 adet kavşak yapımını tamamladık. Doğu Güneybatı ve kuzeybatı çevre yollarını tamamlayarak hizmete açtık. Şanlıurfa Adıyaman yolundaki karababa köprüsünü ve bağlantı yollarını bu yıl içerisinde tamamlayıp trafiğe açıyoruz. Atatürk barajı üzerinde bu alanda ülkemizin en önemli eserlerinden biri olan nissibi köprüsünü bölgemize kazandırdık. Şimdide Birecik'te Fırat'ın üzerine 2. Bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Gaziantep Şanlıurfa hızlı demir yolu hattı ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa Mardin hızlı demir yolu hattının etüt projesini de bu yıl yapıyoruz. Şanlıurfa şehir içi trafiği rahatlatacak Urfarayın projesi bitti. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 41 sulama tesisi, 34 arazi tapulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve bir hidroelektrik santrali kazandırdık. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu. - ŞANLIURFA