Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.

10.04.2024 20:14  Güncelleme: 20:20
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Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ERDOĞAN, PARTİ LİDERLERİNİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Kamuoyu en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merak etti. Görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

"DİYALOG KANALLARININ AÇIK KALMASI FAYDA SAĞLAR"

İki liderin telefon görüşmesinde birbirlerinin bayramlarını kutladığı belirtildi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP liderinin geçirdiği operasyonları sorarak "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muzaffer doğan: bu ülke için kim yoldaki taşı kenara çektiyse Allah ondan razı olsun bu ülke hepimizin 26 0 Yanıtla

20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, - Son Dakika
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