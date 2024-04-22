Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi. Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.
Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylar süren gecikmenin ardından 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanması nedeniyle ABD Temsilciler Meclisine minnetlerini sundu. Zelenskiy, yardımın binlerce yaşam kurtarabileceğini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendirerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda iktidarın hiçbir şey yapmadığını belirtti. İlgezdi, 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayının meydana geldiğini ve bu durumun vatandaşları uyuşturucu batağına sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının da endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, belediyeye yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Küçük, sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Irak'ı ziyareti, komşu ülkede büyük yankı uyandırdı. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak.'' ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, ''Biz, Irak-Türkiye ilişkilerinin bölgemizde önemli bir örneklik teşkil edeceğine inanıyoruz.'' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri'ni izledi. Konserde, Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği '23 Nisan Marşı' dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Konserin ardından, geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı.
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