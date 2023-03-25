Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yayınlandı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yayınlandı!

25.03.2023 12:11

Senelerdir süren diploma tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için aday olmasıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesini paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteden mezuniyet belgeleri yayınlandı

GEÇİÇİ MEZUNİŞYET BELGESİ VERİLMİŞ

Altun'un açıkladığı belgelere göre Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesinin yer aldığı görülüyor. Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteden mezuniyet belgeleri yayınlandı

MEZUNİYETİ ASKERLİK ŞUBESİNE BİLDİRİLMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteden mezuniyet belgeleri yayınlandı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİ DE BELGELİ

Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974'e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nde ise Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandığı bilgisi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteden mezuniyet belgeleri yayınlandı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: MUHAFAZA EDİLİYOR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir" denildi.

YORUMLAR (3)
  • ertuğrul şahin: Reis gerek yokki bunlara ispata. Bunlar allahın varlığına inanmıyorki. Senin diplomana inansınlar. Onların kalpleri ve gözleri mühürlü. Cevap Yaz 25 48 Yayından Kaldır
  • suna genç: 20 senedir papağan gibi sorup duran kesim yine inanmaz. Beyinlerine işlemiş. Cevap Yaz 24 35 Yayından Kaldır
  • astragan: nasıl memleket ya 20 yıldır cumhurbaşkanının diplomasıyla uğraşıyorlar. merdiveni tersten inen, kağıttepede oy vereceği sandığı bulamayan, cumhur ittifakı liderleriyiz diye demeç veren şahıs ne mezunu acaba? prof olsa nolur? bunamış olmasın? Cevap Yaz 27 33 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yayınlandı! - Son Dakika


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