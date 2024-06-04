Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplumun temel direği olan aile kurumunun öneminin daha iyi anlaşıldığı günlerden geçildiğini belirten Erdoğan, aile müessesesinin bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını verdiğini, en ağır saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, "LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

Erdoğan, uzun bir süredir muhalefetten gelen eleştirilere rağmen aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çektiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son veriler, bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Son bir yılda aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hale getirecek pek çok çalışma yaptık. 'Ailemiz, istikbalimiz' temasıyla 8. Aile Şurası'nı düzenledik. Evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerimizde başlattık. Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu. Başvurusu kabul edilenlere ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor. İlk kez hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını hayata geçirdik. Aile Enstitüsünün kuruluş hazırlıklarına başladık."

Türk Devletleri Teşkilatının Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, dünyada bir başka örneği bulunmayan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'ni hizmete açtıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 145 bin 727 metrekareyi bulan inşaat alanıyla sosyal hizmet şehrinin 928 yatak kapasitesi, idari binaları, polikliniği, ibadethaneleri, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleriyle örnek bir eser olduğunun altını çizdi.

"Şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik"

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını" hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "2023 yılı OECD değerlendirmesinde Türkiye, OECD genelinde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer aldı. 'Şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik. 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'ni çıkardık." dedi.

Savaş mağduru Filistinli kadın ve çocuklara sosyal yardım ve psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımız dahil 1,7 milyon kişiye psikososyal destek verdik. Evde bakım yardımı kapsamında 36 milyar 360 milyon lira ödeme yaptık. 171 bin 915 çocuğu ailesinin yanında destekledik. Son bir yılda 1033 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirerek çocuk sayısını 10 bin 213'e çıkardık. Ayrıca 1345 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın, devlet korumasında yetişmiş 2 bin 990 gencimizin, 2 bin 114 engelli kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik. 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' vizyonuyla bu alandaki faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz."

"En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik"

Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğunu söyledi.

Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkesine bugüne kadar sadakatle bağlı kaldıklarını dile getiren Erdoğan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranının yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranının ise yüzde 100 olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında, 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."

"İşsizlik oranımız son 10 yılın en düşük seviyesine indi"

Ortak Paylaşım Platformu ve Çalışma Meclisini, sendikalarla, işverenlerle ve çalışma hayatının tüm temsilcileriyle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Şu noktaya özellikle değinmek istiyorum, iş gücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam sayımızı 32,6 milyon kişiye, istihdam oranımızı yüzde 49,5'e, iş gücüne katılım oranımızı ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6'yla son 10 yılın en düşük seviyesine indi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın istihdam oranını yüzde 32,5'e, istihdam sayısını 12,3 milyon kişiye yükselttiklerini belirterek, kadın istihdamını desteklemeye yönelik "İş Pozitif" programıyla 250 binden fazla kadını istihdama kazandırdıklarını aktardı.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların istihdamına verilen teşviki 2025 sonuna kadar uzattıklarını dile getiren Erdoğan, bu teşvik sayesinde, yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşıladıklarını, reel sektöre yaklaşık 25 milyar lira destek olduklarını söyledi.

Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, 2024'te bu sayının 570 bini geçtığını kaydetti.

"İşverene 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerdeki işveren ve sigortalıların SGK'ya olan borçlarının ödenmesinin 28 Şubat 2025'e kadar ertelendiğini belirterek, Aralık 2023'te genel sağlık sigortası prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin vatandaşın yaklaşık 1,8 milyar liralık borcunun silindiğini aktardı.

İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, "2024 Mart ayı itibarıyla işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böylelikle 858'i kanser olmak üzere Geri Ödeme Listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı." dedi.

Erdoğan, sağlık raporu olan hastaların hastanelerde sıra alıp beklemeksizin, aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdıklarını kaydetti.

(Sürecek)