Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

06.01.2025 18:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025'e merhaba dedik. Son 15 aydır tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barış yılı olmasını Allah'tan diliyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. 1 Ocak sabahı "Bir Güne Doğuyor" sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya haykırmıştır.

"FİLİSTİN DEVLETİ MUHAKKAK KURULACAKTIR"

Bu sivil toplum buluşmasından birileri rahatsız oluyor. Buna tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. Türkiye'nin mazlumlarla danışma içerisinde olması zalimleri tedirgin ve rahatsız eder. 61 yıllık Baas zulmünün ardında Suriye'de nasıl inanç hak adalet kazandıysa inşallah Filistin'de hak kazanacaktır. Filistin devleti muhakkak kurulacaktır.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır.

BOYKOT ÇAĞRISI

Hayat pahalılığıyla ilgili milletimizin en baştaki şikayeti konut ve kira fiyatları geliyor. Fırsatçıların vatandaşımızın cebine elini atmasına izin vermeyeceğiz. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amaçları serbest piyasaya müdahale değildir. Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın katkı sağlaması da çok önemlidir. Vatandaşlarımız pahalı ürün satanları boykot etmeli.

"'ERDOĞAN BU ENKAZIN ALTINDA KALIR' DİYENLERİ MAHÇUP EDECEĞİZ"

Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında deprem bölgesi en önemli gündemimiz olmayı sürdürecektir. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İşyerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

"VATANIMIZA UZANAN ELLERİ KIRACAK KUDRETTEYİZ"

Bu coğrafyada masadaki gücünüz bileğinizin gücünüzden gelir. Bu hakikati defalarca bu topraklarda tecrübe ettik. Sendelediğimizde yanımızda ilk biten hasımlarımız oldu. Sevr anlaşması zayıfladığımızda başımıza neyin geleceğini gösteren ibret vesikası olarak aklımıza kazınmıştır. 2002'den bu yana temel hedefimiz milletimizin bir daha asla beka sorunu yaşamamasıdır. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı muhafaza etmek içindir. Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kıracak kudrettedir.

SAVUNMA SANAYİNE DİKKAT ÇEKTİ

2002'de sadece 56 firma varken bugün bu sayı 3 bin 500'ü geçti. Sektörün cirosu 15,5 milyar dolara çıktı. İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Geçen yıl uzay hava karar deniz elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirdik. KAAN'ın ve Hürjet'in uçuş testlerine devam edilmiş Gökbey'in ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. Deniz sistemlerinde Piri Reis'i hizmete aldık. Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe sistemine 'Bismillah' dedik. Burada saymaya kalksak saatler sürecek savunma sanayi projesini yaptık ya da başlattık.

Türkiye bekasını koruma görevinde tavizsiz olduğunu göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Sorumluluk konumundakiler, provokasyona izin vermemelidir. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk yapanları hendeklere gömdüysek aynı şeyleri yaparlarsa aynı akıbeti paylaşırlar. Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz bunun sukunetle olmasını istiyoruz. Bu yıl ya da başka zaman süreç tıkanırsa devletimizin demir yumruğunu kullanmaktan çekinmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • atakan şimşek:
    verecekleri bin tl zahmet edipte konuşmasınlar 35 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PAHALI URUN SATANI BOYKOT EDIN DİYOR DEMEK KI AKEPE YI BOYKOT EDECEĞİZ 25 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    reis ek zam ver. 20 5 Yanıtla
  • Aykut Caliskan:
    emekli nolcak birazda ondan bahset reis 24 0 Yanıtla
  • Ekrem yıldırım:
    konuşacak ne kaldı ki 21 1 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Allah aşkına particilik yapmıyom,yararımıza olan ne konuşabilirki,ben 23 senedir anlatıyom ,bu adamın ülke teslim edersen 100 sene arkasını toplayamazsın 17 5 Yanıtla
  • HASAN ŞENGÜL:
    koyunlar iyi dinleyin 18 3 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    başta masal okuyacak ki millet biraz uyusun dikkati dağılsın. Sevgili Türk halkı uyumayın artık uyanın 18 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Suriye'yi anlat reis boş ver bizi. 12 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Kosun kosunn havanda su dövüp satiyorlar hayaller paris gercekler devlet sırrı 8 1 Yanıtla
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