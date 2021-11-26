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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

26.11.2021 17:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine ve imkanına hamdolsun sahibiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine ve imkanına hamdolsun sahibiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Menemenlilere, "Maşallah, nedir bu hal, muhteşemsiniz, muhteşem." diye seslendi.

"Menemen bana şimdiden 2023'ün müjdesini veriyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak yok, yola devam" sözlerini alandakiler de tekrarladı.

Partilileri de selamlayan Erdoğan, "Var olun, inşallah şimdiden gece gündüz demeden 2023'e hazırlanıp 2023'te de ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Menemen'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, geçen yıl yaşanan depremin ardından Bayraklı'da yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Bizde biliyorsunuz 'laf ola beri gele' yok. Biz sözü verdik mi verdik. 'Süratle bu deprem konutlarını bitirip sahiplerine teslim edeceğiz' dedik mi dedik ve zamanında da elhamdülillah teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Bayraklı'daki konut sayısını 1391'e ve dükkan sayısını da 302'ye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca yine Bayraklı'daki rezerv alanda 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa ediyoruz. Bunlardan 397'sini de yıl başına kadar tamamlayacağız. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Alandakilerin, "Vur vur inlesin Bay Kemal dinlesin" sloganları üzerine Erdoğan, "Hanım kardeşlerim Bay Kemal'in vurulacak yeri kalmadı, bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire, yok." dedi.

Allah'tan Türkiye'yi her türlü afetten ve musibetten muhafaza eylemesini niyaz eden Erdoğan, "Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırma iradesine ve imkanına hamdolsun sahibiz. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırarak ülkemizi depremlere karşı hazırlama çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraklı'daki vatandaşları yeni evlerine kavuşturma sevincinin ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na giderek hem resmi açılışı yaptıklarını hem de tesisi yerinde gördüklerini anımsatan Erdoğan, stadı Altay ve Altınordu takımlarının beraber kullanacağını aktardı.

Bugün şehre kazandırılan yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan 100 eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, eğitimde çeşitli ilçelerde inşası tamamlanan ilkokulların, ortaokulların, liselerin, okul kütüphanelerinin resmi açılışlarını yapacaklarını, Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı gençlik merkezlerini, Tire ve Ege öğrenci yurtlarını hizmete açacaklarını bildirdi.

Çeşitli kurumlara ait hizmet binaları ile çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, kentsel dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleriyle çeşitli mahallelere yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının, İzmir Kalkınma Ajansının verdiği destekle hayata geçirilen projelerin de hizmete açılacağını kaydetti.

Eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeşlerim, şu anda karşımdaki bu kitle, bu topluluk bir karar veriyor. İzmir'in işgali ve İzmir'in kurtuluşu, milli mücadelemizin başlangıcı ve bitişi olarak tarif edebileceğimiz önemde hadiselerdir. Düşman İzmir'e ayak bastığında milletçe adeta dünyamız kararmıştı, düşmanı İzmir'den denize döktüğümüzde ise milletçe bayram yapmıştık. İzmir vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istiklalimize sahip çıkma mücadelemizin sembolü olmuştur. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının hemen ardından yine bu şehrimizde toplanan İzmir İktisat Kongresiyle de ekonomik istiklalimize sahip çıkma irademizi ortaya koyduk. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar 1929 küresel buhranına kadar başarıyla uygulandı. Büyük buhranın ardından bozulan dengeler 2. Dünya Savaşıyla iyice sarsıldı. Bu kritik dönemde ülkemizde dirayetli ve vizyoner bir siyasi iradenin olmamasının etkisiyle Türkiye milli mücadelenin ardından yakaladığı büyük fırsatı kaçırdı. Rahmetli Menderes ile birlikte İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar yeniden hayata geçirildi. Ancak 1960'tan itibaren ülkemize musallat olan her darbe, her muhtıra, her vesayet düzeni demokrasimizle birlikte ekonomik bağımsızlığımızı da örseledi. AK Parti'nin tek başına iktidarına kadar Türkiye toplumsal olarak huzursuz, siyasal olarak istikrarsız, ekonomik olarak ithalata dayalı modellere mahkum edildi."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Stadı, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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