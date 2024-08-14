Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmete talip olan herkese, kapımız sonuna kadar açıktır (3)

Politika

'23 YIL BOYUNCA NE YAPTIYSAK SAMİMİYETLE YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli çıkarları koruma ve savunma noktasında hep beraber bir kararlılık gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Şunu unutmayalım; hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki delikleri büyütmenin, hatta siyasi ihtirasların esiri olarak yeni delikler açmanın kimseye faydası dokunmaz. Millet olarak huzurumuzun, güvenliğimizin, refahımızın yolu, el ele verip gemiyi sahile selametle ulaştırmaktan geçiyor. Yeni yasama döneminde inşallah böyle bir yaklaşımı hakim kılacağımıza inanıyorum. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak uzlaşmacı, yapıcı ve diyaloğa açık tavrımızı sürdüreceğiz. Siyasetin gayesi; iyiyi, güzeli, doğruyu, adalet ve hakkaniyet üzerine olanı bulmak, ona ulaşmak için çaba sarf etmektir. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 23 yıldır siyaseti ülkeye, millete ve tüm insanlığa hizmet etmenin vasıtası olarak gördük. Milletin emanetini hakkıyla taşımak için, milletin güvenine, teveccühüne mazhar olabilmek için gayret gösterdik. 23 yıl boyunca ne yaptıysak hüsnüniyetle yaptık, samimiyetle yaptık, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumak için yaptık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Kusurlarımız elbette vakidir. Ama 23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız. Daha nice yıllar boyunca inşallah milletimizle yol yürümeye, milletimizin sıkıntılarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

'ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI'

Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, "Ekonomide sorunları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ekonomi kurmaylarımız çalışmalarını sıkı bir disiplinle sürdürüyor. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak; daha önce yaptığımız gibi ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Kısa süre içinde, dar gelirlimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere her kesimi rahatlatacak seviyelere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN BÖLGEYİ ATEŞE VERME GİRİŞİMLERİNİN ÖNÜNDE DURACAĞIZ'

Erdoğan, dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumlarını sürdüreceklerini vurgulayarak, " İsrail'in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız. Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Yarın da şeref konuğu olarak, Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna hitap edecek. Özgürlük mücadelesi veren Filistin halkının sesini dünyaya bir kez de Meclis kürsümüzden duyuracak. Gazze'deki 40 binden fazla masumun kanını döken soykırımcı katiller hukuka hesap verene kadar mücadele edeceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitme noktasına gelen terörün dirilmesine de, Suriye'nin kuzeyinde bir oldubittiye de göz yummayacağız" diye konuştu.

'BİZ İSTİKLAL SAVAŞINI ŞANLI BAYRAĞIMIZ ÖZGÜRCE DALGALANSIN DİYE YAPTIK'

Türkiye'de gerek ekonomi, gerek güvenlik, gerek toplumsal huzuru bozma yönündeki hiçbir girişime izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Burada şu hususun altını özellikle çizmek isterim; farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye'de bu çatışmayla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarda girişimlerin tamamının farkındayız. 21'inci yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda, lider ülke olma yolunda azimle ilerlerken, insanların; kılık kıyafetlerinden, inançlarından, mezheplerinden, etnik kökenlerinden, yaşam tarzlarından dolayı keskin bir ayrışmaya gitmesi, Türkiye'ye husumettir, milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana, bayrağa, camiye, Kur'an'a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Şunu herkes bilsin; biz, İstiklal Savaşını, bu semalarda ezan özgürce okunsun, camilerimiz açık kalsın, şanlı bayrağımız özgürce dalgalansın diye yaptık. Binlerce şehidimizi bunun için verdik. Açık söylüyorum; ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyen bu milletin evladı değildir, bu milletin düşmanıdır, Türk'ün düşmanıdır ve en küçük müsamaha göstermeyiz. Biz; gençlerimizin, çocuklarımızın zehirlenmesine, vatan topraklarımızın İslam ve Müslüman karşıtı lümpen ırkçılık illetiyle işgal edilmesine göz yumacak bir parti, böyle bir iktidar değiliz" ifadelerini kullandı.

'LGBT'YE NASIL BAKIYORSAK IRKÇI SALDIRGANLIĞA AYNI NAZARLA BAKIYORUZ'

Erdoğan, gençleri LGBT'ye karşı koruyacaklarını belirterek, "Nesillerimizi, gençlerimizi, kökü dışarıda bu tehlikeli akımlardan korumak amacıyla önümüzdeki dönemde çok daha hassas olacağız. LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ırkçı saldırganlığa aynı nazarla bakıyoruz. Bu noktada her bir arkadaşımın, her bir teşkilat mensubumuzun da dikkatli, hassas olmasını rica ediyorum" dedi.

AK PARTİ'YE KATILANLARA ROZET TAKTI

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan İstanbul milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ile 13 ilçe ve belde belediye başkanına partisinin rozetini taktı.