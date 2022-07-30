Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu

30.07.2022 17:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir fındık bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın üreticilere fındık fiyatı için beklentilerini sorduğu sırada bir vatandaşın "Ordu'nun plakası 52" cevabı üzerine herkes kahkahaya boğuldu.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu- Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

ERDOĞAN BEKLENTİYİ ÖLÇTÜ

Üreticilere fındık fiyatındaki beklentilerini soran Erdoğan, "Gönül rızasıyla şöyle bir beklentinizi ölçeyim" dedi. O sırada Erdoğan'ın yanında oturan bir vatandaşın, "Ordu'nun plakası 52" cevabı alandaki herkesi kahkahaya boğdu. Erdoğan ise "Tam yürekten dokundun" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fındık kaç lira olsun?' diye sordu! Vatandaşın 'Ordu'nun plakası 52' cevabı kahkahaya boğdu

ZİYARETE BAKAN VE VEKİLLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fındık kaç lira olsun?' diye sordu! Vatandaşın 'Ordu'nun plakası 52' cevabı kahkahaya boğdu

ERDOĞAN MİTİNG ALANINA HAREKET ETTİ

Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fındık kaç lira olsun?' diye sordu! Vatandaşın 'Ordu'nun plakası 52' cevabı kahkahaya boğdu
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