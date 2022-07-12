Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var

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Kremlın Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna'da barış görüşmelerinin yenilenmesine ilişkin bir tatışma olmadığını belirterek, "Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve CumhurbaşkanıErdoğan'la 19 Temmuz'da Tahran'da görüşecektir" dedi.

Bununla birlikte Peskov, Ukraynalılar için Rus pasaportu alınmasının kolaylaştırılacağını aktardı. Peskov,birçok ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini söyledi.

TELEFON TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmelerinde, Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konusunu ele almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl krizinin çözümü için yeni görüşme turunun yarın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

MASADA BİRÇOK KONU VAR

3 liderin görüşmesi muhtemel birçok konu olduğu değerlendiriliyor. Bu konuların başında enerji akışı ve ekonomide yaşanan gelişmeler olacak.