Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye girişimimizle cesur bir adım attık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında ana kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya geldi. İftarda konuşan Erdoğan, "Allah'a hamdolsun böyle geniş bir mekana da sahip olduk. Bu geniş mekanda birlikte iftarımızı yapabilme imkanını Rabbim bizlere lütfetti. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize öncelikle teşekkür ediyorum. Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerif'inizi her bakımdan en verimli şekilde idrak ettiğiniz inancıyla önümüzdeki haftalarda vasıl olacağımız Kadir Gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

"Bizim için Ramazan ayları manevi hasılası yanında milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirme vesilesi olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündüzünü ayrı, iftarını ayrı, teravihini ayrı, sahurunu ayrı değerlendirdiğimiz bu mübarek günlerin şevki, yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Kimi zaman provokasyonla, kimi zaman milletin inancına hakaret ederek, kimi zaman da insanımızı tahkir ederek bunu yaptılar. Bugün de Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız. Ancak Ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları Allah'a hamdolsun artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor. İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beşeri zenginliğinin küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala en büyük dayanakları, güç ve güven kaynakları olduğunu belirterek, "Bu tablonun gerisinde asırlık ihmallerin ve yanlışların yol açtığı tahribatları gidermek için 23 yıla yakın süredir verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi, ne meşrebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi hamdolsun tesis ettik. 28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik. Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük" ifadelerini kullandı.

İnsanı, merhameti, vicdanı, adaleti, hakkaniyeti esas alan politikalarıyla bölge başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere girdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız. İç siyasette özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün, son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. Daha kötü ne olabilir dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan petrol tankerleriyle sebze meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Öyle ki bilhassa belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar, ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile sabır taşını çatlatmaya, onların da tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Demokrasimizi zehirleyen toksik muhalefet anlayışının tüm belirtilerine ana muhalefet cephesine baktıkça hepimiz şahit oluyoruz. Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin, kendi evlerinin içine çeki düzen veremeyenlerin, henüz şaibesiz bir toplantı dahi yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarını ise sadece tebessümle takip ediyoruz" dedi.

"Daha kıymetli kazanımlar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz"

Gündemlerinin deprem, sağlık, tarım, enerji, ekonomi, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak daha büyük başarılar, daha kıymetli kazanımlar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz. AK Parti'yi bir asırlık Cumhuriyet tarihimizdeki diğer tüm siyasi partilerden farklı kılan ve bunca yıldır iktidarda kalmasını sağlayan işte bu anlayış, işte bu pratiktir" değerlendirmesini yaptı.

Elde ettikleri başarılarda kuruluşundan bugüne AK Parti'ye emek ve gönül veren herkesin katkısı olduğunu unutmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. Bu vesileyle hem ana kadememizin hem de kadın ve gençlik kollarımızın kongrelerinde yeni veya yeniden görev alan arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. AK Parti'nin en önemli vasfı, hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme, tazeleme, geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır" dedi.

AK Partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eser ve hizmet siyaseti nöbetini devralan sizler, partimizi sadece bir sonraki seçimlerde zafere ulaştıracak çalışmalara imza atmakla kalmayacaksınız. Bunun yanında Cumhuriyetimizin ikinci asrını kucaklayacak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da sizler inşa edeceksiniz. Her birinizden birikiminizle, üretkenliğinizle, emeğinizle, ekip ruhunuzla bu kutlu davaya mümkün olan en yüksek katkıyı sunmanızı bekliyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına kadar hangi kademede olursa olsun AK Parti yönetiminde görev almanın ülkenin ve milletin hizmetkarı olmak demek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hizmetkarlık makamı ne kibri, ne riayı, ne tembelliği ne de başka herhangi bir süfli tavır ve davranışı kaldırır"

"Hizmetkarlık makamı ne kibri, ne riayı, ne tembelliği ne de başka herhangi bir süfli tavır ve davranışı kaldırır. Bir Nasreddin Hoca kıssasıyla meramımı somutlaştırmak istiyorum. Hocaya sormuşlar, 'Kimsin?' Hoca, 'Hiç' demiş. Dudak bükülüp önemsenmediğini görünce sormuş Hoca, 'Sen kimsin?' 'Mutasarrıfım' demiş adam kabara kabara. 'Sonra ne olacaksın?' diye sormuş Nasreddin Hoca. 'Herhalde vali olurum' diye cevaplamış adam. 'Daha sonra' diye üstelemiş Hoca. 'Vezir' demiş adam. 'Daha daha sonra ne olacaksın?' 'Bir ihtimal sadrazam olabilirim.' 'Peki ondan sonra?' Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp, 'Hiç' demiş. 'Daha niye kabarıyorsun be adam' demiş Hoca. 'Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım.' Evet, bize düşen vazife, hiçlik makamını en başta kabullenmek, rızayı ilahiye ram olmak, ülkemizle bütünleşmek, milletimizle tek yürek haline gelmektir. Bu yoldan sapmadığımız sürece AK Parti iktidarı 2053'e kadar da, 2071'e kadar da Allah'ın izniyle bu yola devam eder. Yolumuzu kaybettiğimizde ise ilk sınamada aşağı yuvarlanmamız mukadderdir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'nin 90'lı yılları bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur. Dikkat ederseniz AK Parti'ye ömür biçenlerin hepsinin ömrü bitti, ama biz dimdik ayaktayız."

"Sıkıntı çektiğimiz hususların hiçbiri diğerlerinin bizden daha başarılı olmasıyla ortaya çıkmış değildir" ^diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi de kendi eksiklerimizin, kendi hatalarımızın mahsulüdür. Yapmamız gereken, bunlardan gereken dersleri çıkartarak gece gündüz çalışıp milletimizle muhabbetimizi güçlendirmektir. Siyaset sahada yapılır. Gönüllere sahada girilir. Seçimler sahada kazanılır. Bunu becerdiğimizde ötekiler ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar hepsi beyhudedir. Biz sandıktan güçlü bir şekilde çıktığımızda isterse yedi düvel bir araya gelsin hiçbir anlam ifade etmez. Rabbim, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyuruyor. Muhalefetin yaptığı gibi hiç çalışmadan, üretmeden, gayret göstermeden, sadece yarısı yalan, yarısı yanlış lakırdılarla siyaset yaptığımızı sanırsak akıbetimiz de onlar gibi olur. Biz çalışacağız. Çok çalışacağız. Bilinçli çalışacağız, verimli çalışacağız. Hasbi ve harbi çalışacağız. Bunu hakkıyla yaptıktan sonra gerisini Rabbimize bırakacağız. Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu ancak Rabbimiz bilir. Ramazan Bayramı sonrası artık havalar da ısınacağı için sıkı bir çalışma dönemine girmemiz şarttır. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Milletimize kendi yaptıklarımızı, kendi projelerimizi, kendi vizyonumuzu bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulmadan anlatacağız ki, böyle bir zafiyete mahal vermeyelim. Bu hususta ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, partimizin tüm organlarıyla ben sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayır ve hasenatı katında kabul edilsin. Bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA