Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs günü İstanbul'da aynı saatte miting yapacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs günü İstanbul'da aynı saatte miting yapacak

28.04.2023 15:54

14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala, Cumhurbaşkanı adaylarının miting takvimleri belli oldu. Buna göre, 7 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatlerde İstanbul'da miting gerçekleştirecek. Erdoğan'ın programı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacakken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.

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Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak.

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İki lider megakentte aynı saatlerde miting yapmaya hazırlanırken, aralarındaki tek fark programlarının yapılacağı yer oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta İstanbul'da aynı saatte miting yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta İstanbul'da aynı saatte miting yapacak

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs günü İstanbul'da aynı saatte miting yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs günü İstanbul'da aynı saatte miting yapacak - Son Dakika
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