Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs günü İstanbul'da aynı saatte miting yapacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.

AYNI GÜN İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak.

BİRİ AVRUPA, BİRİ ANADOLU YAKASI'NDA MİTİNG YAPACAK

İki lider megakentte aynı saatlerde miting yapmaya hazırlanırken, aralarındaki tek fark programlarının yapılacağı yer oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.