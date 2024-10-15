Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızı 'Durmak yok, yola devam' diyerek sürdüreceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızı 'Durmak yok, yola devam' diyerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızı \'Durmak yok, yola devam\' diyerek sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Uluslararası Karayolu Federasyonu, Dünya Yol Kongresi açılış törenine video mesaj gönderdi.

15.10.2024 11:00
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan Uluslararası Karayolu Federasyonu, Dünya Yol Kongresi açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında, 'Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'Durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzun ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.

İsviçre, Cenevre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından, her dört yılda bir düzenlenen 'IRF Dünya Kongresi', bu yıl 15-18 Ekim tarihlerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde, İstanbul'da gerçekleştiriliyor. 'Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar' temasıyla gerçekleştirilecek kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesaj göndererek katılım sağladı. Törene, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akademisyenler, kamu ve özel sektörün temsilcileri katıldı.

'BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZDA YOL MEDENİYETTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye gönderdiği video mesajında, "Dünya çapında daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu, başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor. Sektörün öncü isimlerinin, kamu kurumları ve özel kuruluşlarının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin bu sene de başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu yılki kongre için hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz. Herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar bu temanın tercih edilmesini isabetli buluyorum. Zira, bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık" ifadelerine yer verdi.

'PROJELERİMİZLE ŞEHİRLERİMİZ ARASINDAKİ BEŞERİ, LOJİSTİK, EKONOMİK VE TİCARİ BAĞLILARI GÜÇLENDİRDİK'

Erdoğan, " Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Ergenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal tüneline, Ovit tünelinden Cankurtaran tüneline kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu. İstanbul- İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağlıları güçlendirdik. Türkiye bugün uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahiptir. Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'Durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzun ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle kongreye iştirak eden bütün firmalara kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızı 'Durmak yok, yola devam' diyerek sürdüreceğiz - Son Dakika

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