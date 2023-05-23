Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

23.05.2023 11:02

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

"HİÇBİR KARDEŞİMİZİ BOYNU BÜKÜK BIRAKMADIK"

Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu. Biz de "nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız" şiarıyla Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

"YENİDEN KUCAKLAŞTIK"

Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik. Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. TİKA'mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik. YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik

"EVLAD-I FATİHAN'IN KALBİNİ YENİDEN FETHETTİK"

Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT'mizle beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik - Son Dakika


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