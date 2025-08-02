Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni\'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkü'nün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Lefkoşa'da KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, dün kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Kıbrıs'ın fethinin 454. yılı ile Türk Mukavemet Teşkilatının ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümlerini coşku ve gururla andıklarını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla 20 Temmuz'da gerçekleştirilen açılışların Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'ne olan sarsılmaz desteğinin yeni bir nişanesi olduğuna işaret eden Yılmaz, teslimi yapılan araçların da bu iradenin bir devamı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkü'nün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İki Emniyet Teşkilatının kardeşliğinin de güzel nişanesi oldu"

KKTC'nin kamu yönetiminde etkinliğini artırmak, kurumlarını daha güçlü ve dirençli kılmak amacıyla uzun vadeli ve kapsamlı destek programı yürüttüklerini belirten Yılmaz, bu programın bazen yerleşik kamu hizmetlerine ilişkin tecrübe aktarımını, yangın, sel ve diğer doğal afetlerde işbirliğini, bazen de hibe edilen araç ve gereçleri kapsadığını aktardı.

Bugün teslim edilen araçların programın önemli aşamasını oluşturduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her biri sahada doğrudan karşılığı olan bu yatırımlar, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine, refahına ve kurumsal kapasitesine katkı sunmaktadır. Bugün burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kamu güvenliği alanında önemli güç kazandırıyoruz. Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliği ruhuyla 29 yeni aracı hizmete alıyoruz. Bunlardan 24'ü hizmet aracı şeklinde, 5'i ise itfaiye aracı olmak üzere bugün 29 aracın teslimini yapıyoruz. Polis hizmet aracı olarak hibe ettiğimiz 24 araçtan 12'sini Mali Destek Programı kapsamında temin ettik. 12'sini ise İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Emniyet Teşkilatının imkanlarıyla temin etti. Bugün gelemedi. Bu vesileyle sizlere selamlarını iletiyorum. Sayın Bakan'a, İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. İki emniyet teşkilatının kardeşliğinin de güzel nişanesi oldu bu."

Yılmaz, bu araçlara ilave olarak 19 kalem teknik teçhizat, 5 set Yunus polisi kıyafeti, parmak izi tanıma cihazları, mobil sistemler ve bilişim altyapı desteklerinin de kurumsal kapasiteyi güçlendiren donanımlar arasında yer aldığını aktararak, tüm bu unsurların KKTC'nin kamu güvenliği ve afet yönetimi kapasitesini artırmakla kalmadığını, sahadaki görevli personelin çalışma koşullarını da iyileştirdiğini söyledi.

"Kurumsal kapasiteleri yeniden düzenliyoruz"

Yılmaz, tapu, kadastro, nüfus, göç ve dijital altyapı gibi çok sayıda alanda çalıştıklarını anlatarak, tapu ve kadastroda TAKBİS, Webtapu ve MEGSİS gibi dijital sistemleri entegre ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Parsel sorgulama sistemi halkın kullanımına açılmış, kamu kurumlarına veri sağlayacak altyapılar oluşturulmuştur. Kurumsal kapasiteleri yeniden düzenliyoruz. Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi'yle KKTC'nin şehirleri, yolları, sınırları artık dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Üretilen ortofotolar ve dijital ikiz verileri şehir planlaması, tarım alanı tespiti ve afet risk analizi gibi pek çok stratejik karara kaynaklık oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde göç yönetimi alanında da önemli çalışmalar yapıldığına değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir merkez kuruldu. GöçNet entegrasyonu ve 6 mobil göç aracı sayesinde sınır güvenliği artık KKTC'de çok daha güçlü, düzensiz göçle mücadele çok daha etkili durumda. Bunu Türkiye'de de yapıyoruz. Son yıllarda özellikle bu mücadelemizi yoğunlaştırmış durumdayız. Düzensiz göçü önce önleme konusunda gerek Türkiye'de gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konularda da yine iki İçişleri Bakanlığının işbirliği örnek teşkil edecek nitelikte. e-Kimlik ve e-Nüfus projeleriyle vatandaşların işlemleri dijital ortama taşınmış, KKTC genelinde kimlik ve nüfus sistemleri entegre hale gelmiştir. Bugüne kadar 290 binin üzerinde e-kimlik dağıtılmış, 5 milyondan fazla işlem e-imza ile gerçekleştirilmiştir."

Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına yönelik desteklerin eğitimden teknik donanıma kadar çok boyutlu sürdüğünü bildiren Yılmaz, bu yıl içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 85 personele eğitim verildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 169'a ulaşacağını dile getirdi. Yılmaz, 6 sahil güvenlik botunun onarımının tamamlandığını, ayrıca narkotik, asayiş, terör ve siber suçlardan aranan 26 şahsın tespiti ve tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu destekleri günü kurtarmak için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlü kurumsal yapıyla geleceğe hazırlamak için ortaya koyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir. Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran güçlü yapıya kavuşması, bizim için tercihten öte bir zorunluluktur, sorumluluktur. Bu vesileyle bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlı olmasını diliyor, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, teknik kadrolarımıza ve sahada görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya, aynı inanç ve kararlılıkla kardeşlik ruhuyla yol yürümeye devam edecektir."

Konuşmaların ardından Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in katılımıyla temsili anahtar teslim töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.