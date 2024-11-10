Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü\'ndeki toplandı

Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Kasım'a özel olarak 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ MASADA

Kabine gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak.

TERÖRE KARŞI HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASAYA YATIRILACAK

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.