Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı. Milyonların kilitlendiği Kabine toplantısında ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu yer alacak.

10.11.2024 15:52  Güncelleme: 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Kasım'a özel olarak 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ MASADA

Kabine gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

TERÖRE KARŞI HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASAYA YATIRILACAK

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü\'ndeki toplandı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sudem melis:
    29 Ekim'de hüsrana uğrattı. Çankaya'da Resepsiyon Yapılmadı 8 2 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Emekli Büyüklerimizi Unutmayın Geçim Zor Alım Gücü Kalmadı Artık Bıçak kemiğe dayandı.. Reis 8 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ne geregi varki toplaniyorlar. zaten 1 kisinin agzindan cikan onemli gerisi hikaye 7 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Alayının canı chennme 1 0 Yanıtla
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