Saadet Partisi Grup Başkanı: Anayasa değişikliğini yapamazsınız

Saadet Partisi Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, anayasa değişikliğine ilişkin, "Anayasa değişikliğini yapamazsınız, yapmanız mümkün değildir. Siz mevcut Anayasa'ya uymuyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtikten sonra verilen vaatlerin yerine getirilmediğini öne sürerek parlamenter sistemde ciddi problemler olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği üyeliği kriterlerine ilişkin fasılların açılması, kanunlarda yapılan düzenlemeler ve anayasa değişikliğiyle beraber Türkiye'nin demokratikleşme yolunda büyük mesafeler aldığını belirten Özdağ, "O 'kör', 'şaşı', 'topal', 'çolak' dediğiniz o parlamenter sistemde bence göreceli de olsa birilerine göre zaman zaman başarısız bulunsa bile başarılıydı." ifadesini kullandı.

Özdağ, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek "Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesiyle ilgili önce diyorsunuz ki 'Vermeyeceğiz.' ardından daha sonra gelip 'Vereceğiz.' diyorsunuz. Çiftçi kayıt belgesi olmayanlara da vermiyorsunuz. İşinizi güzel yapmıyorsunuz. Neden yapmıyorsunuz? Bu sistemden dolayı yapmıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ortak aklı ortaya çıkarmaz." dedi.

Anayasa değişikliği çalışmalarına değinen Özdağ, "Anayasa değişikliğini yapamazsınız, yapmanız mümkün değildir. Neden? Siz mevcut Anayasa'ya uymuyorsunuz, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili uymuyorsunuz, çifte standartlısınız siz. Devlet bürokrasisinde kesinlikle çifte standartlı davranmaz, yargı kesinlikle çifte standartlı davranmaz." ifadesini kullandı.

"2023 hedefleri ne oldu?"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da ekonomide alınan yanlış kararlar neticesinde Türkiye'nin yüksek enflasyon ve kur riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kaya, hükümetin ekonomiye ilişkin sunduğu ekonomi modellerini eleştirerek "Öve öve bitiremediler günün sonunda 700 milyarı aşkın bir maliyet ve bu sistemden vazgeçilme noktasına gelindi. 2018'den bu yana da yürürlükte olan bir hükümet sistemi ile karşı karşıyayız. Buraya nasıl geldiğimizi hep beraber tespit etmezsek tıpkı kur korumalı mevduattan nasıl çıkmamız gerektiğini kara kara düşündüğümüz gibi bu sistem yürümemesine rağmen nasıl çıkacağımızı konuşamayacak duruma geliriz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için geçilmediği görüşünü savunan Kaya, "Olağanüstü şartlarla bu sisteme geçmek zorunda kalındı. Bu sisteme geçmemizin temel sebebi sayın Erdoğan'ın başkanlık sistemindeki ısrarı hem partisini hem de hükümeti yönetme arzusundan kaynaklanıyor. Yeni bir seçimden çıkmış 5 yıllık süre ile iktidar olmuş ortaklarını desteği ile de olsa Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran bir iktidar bugün söylediğimiz sözlere kulaklarını tıkıyor olabilir. Nasıl kur korumalı mevduatın bu ülkeye zararlarını kabul ettiyseniz Türk tipi başkanlık sisteminin de zararlarını tartışmamız gerektiğini kabul etmeniz lazım. Siyaseti, ekonomiyi normalleştirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise ekonomiden istihdama, yatırımdan adalete büyük hedefler ve mega projelerden bahsedildiğini belirterek "2024'e girmek üzereyiz ve 2024 bütçesini konuşuyoruz. Peki, 2023 hedefleri ne oldu?" ifadesini kullandı.

Arıkan, hükümetin hem bütçe hakkını hem de bütçeyi deldiğini öne sürerek "Bütçeyi dış borçlarla deliyorsunuz. Keyfi ve yanlış harcamalarla boşaltılan hazineyi sessiz sakin borç parayla doldurmaya çalışıyorsunuz. Her Hazine ve Maliye Bakanınızı kapı kapı para aramak zorunda bırakıyorsunuz. Enflasyon altında maalesef milletimizi ezdiniz, bütçeyi de delmek zorunda kaldınız. Bütçeyi yeni vergilerle deldiniz, bütçeyi vergi düzeninizle deldiniz, yeni ekonomi modellerinizle deldiniz." sözlerini sarf eti.

Bütçe açığının devlet düzenini ve devletin dış politikasını bozduğunu belirten Arıkan, "Bütçe dediğimiz kanun metni aynı zamanda bir vizyon metnidir. Cumhurbaşkanlığının bütçesi; 12 milyar 283 milyon Türk lirası. Burada dikkat çekilmesi gereken şey, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 85'lik bir artış göstermesidir, bütçede en çok artış alan kurumlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan 8 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kuruluyla bu devasa bütçe düşünüldüğünde Türkiye'de etkinin de yetkinin de kimde toplandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Madem bu iş böyle gidecek, öyleyse günlerdir bütçelerini konuştuğumuz bakanlıklara ne hacet var?" diye konuştu.

Saadet Partisi grubunun konuşmalarının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 40 dakika ara verdi. Edinilen bilgiye göre, verilen arada TBMM Başkanvekili Önder'in tansiyon problemi yaşadığı bu nedenle tedbir amaçla hastaneye gittiği öğrenildi. Aranın ardından oturumu TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca açtı.