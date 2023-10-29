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Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 29.10.2023 18:46

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul'da 101 pare top atışı yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılında 101 pare top atışı yapıldı

101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da kutlamalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 101 pare top atışı yapıldı

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Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu. Etkinlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etkinliği Beylerbeyi Parkı'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Ulus'tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çengelköy Kuleli Mustafa Paşa Camii Bahçesi'nden, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beşiktaş'tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Arnavutköy'den, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ortaköy'den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tarabya'dan izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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