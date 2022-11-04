Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak

04.11.2022 10:49

Cumhuriyet'le ilgili tartışma yaratan sözleri sonrası AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyuran Mahir Ünal, AK Parti iktidarının 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda moderatör olarak görev alacak.

AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten isimler arasında yer alan Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde, "Cumhuriyet bizim lügatimizi değiştirdi" şeklindeki sözleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Ünal, bu tartışmaların ardından görevinden istifa kararı aldı. Partide nasıl bir konumda olacağı merak edilen Ünal'la ilgili çok geçmeden yeni bir gelişme yaşandı. Ünal, AK Parti iktidarının 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda moderatör olarak görev yapacak.

ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞMACI OLACAK

"Değişen Siyasi Liderlik: Yerel ve Küresel Sorunlar" başlıklı panelde moderatörlük yapacak Ünal'ın toplantısında İtalya Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi (CeSPI) Türkiye Uzmanı Dr. Valeria Giannotta, Afganistan Parlamentosu Eski Meclis Sözcüsü Fawzia Koofi, Belgrad Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Radmila Nakarada, Aktivist, Sağlık Eşitsizlikleri Program Müdürü Salma Yaqoob, Başbakan Eski Yardımcısı, Milletvekili Doç. Dr. Yalçın Akdoğan ve Somali Planlama ve Uluslararası İşbirliği Eski Bakanı Abdi Aynte konuşmacı olarak yer alacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILACAK

AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Böhürler'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek forumda ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya, Katar, Lübnan, Moritanya, Norveç, Pakistan, Rusya, Singapur, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu ülkelerden konuşmacılar yer alacak.

YORUMLAR
500
AK Parti'de görev değişimi: Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti AK Parti'de görev değişimi: Mahir Ünal Grup Başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti İstifa eden Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti İstifa eden Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti

Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber! Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü
10:30 Aynı apartmandaki iki evden birinin 3 bin diğerinin ise 20 bin liradan kiralanması dikkat çekti
10:22 Fransa'da genç bir kadın dekoltesi yüzünden restorana alınmadı
10:22 İzmir'deki depreme canlı yayında yakalananların ifadeleri yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi
10:02 Jandarmadan, müstehcen ve yasa dışı bahis sitesine operasyon!
09:59 Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak
09:40 Oyuncu Hazar Ergüçlü katıldığı etkinlikte tüm gözleri üzerinde topladı! İşte cesur kıyafet tercihi
09:37 İsrail'de seçimden Netanyahu liderliğindeki sağ blok galip geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu çok konuşulmuştu
09:22 Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
08:51 4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 10:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a AK Parti'den yeni görev! Moderatör olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement