Davutoğlu\'ndan Asgari Ücret Açıklaması

Politika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin net 33 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet ve Gelecek partilerinin ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Türkiye'de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret ile geçindiğini belirterek, "Bakın bizim getirdiğimiz teklif şu; net asgari ücret 33 bin lira olacak, brütü 39 bin liraya çıkıyor. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 43 bine kadar çıkıyor. Bu, tehlikeli çünkü çok yüksek. İstihdamın sağlanması halinde ayrıca, SSK primi, işveren hissesinden yüzde 5,5 indirim yapın. Böylece küçük esnafın asgari ücret ile çalıştırılması halinde zarar etmesinin önüne geçin. Tarih 1 Ocak 2016, benim önüme asgari ücret rakamları geldi. O zaman asgari ücret 1000 liraydı, enflasyon ise yüzde 6'ydı. Yüzde 30 zam yaparak, bin 300 lira yapacağımızı söyledim. O zaman da herkes şaşırdı, 'Efendim enflasyon fırlar, yükselir' dediler. Tedbirini alacağımızı söyledim. Enflasyonun yüzde 6 olduğu bir dönemde biz yüzde 30, 5 misli zam yaptık. Aynen rahmetli hocamızın verdiği zamma bazılarının güldüğü gibi, ne oldu biliyor musunuz? Aynı anda hem işsizlik sigortasından hem de devletin imkanlarından bu işverenin üzerine gelen yükü yüzde 50 yüzde 50 paylaştırdık. Neden böyle yaptık; çünkü israf etmiyorduk, yolsuzluk yapmıyorduk. Devletin hazinesini 3-5 adama peşkeş çekmiyorduk" diye konuştu.

'İSRAİL İLE TİCARETİ BİTİRMEDİNİZ'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise İsrail'in 403 gün boyunca Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti ve soykırıma rağmen pek çok ülkenin İsrail'in yanında durduğunu vurguladı. Arıkan, Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğini savunarak, "Meydanları doldurup kola ve hamburger şirketlerini protesto ettiler; ama ticaret gemilerine karşı 3 maymunu oynadılar. 'Cambaza bak' oyunuyla kirli çıkarlarına devam ettiler. En sonunda da yapmadıklarını iddia ettikleri ticareti kabul edip, 'bitirdik' dediler. Ama biz bugün tekrar ifade ediyoruz ki siz ticareti bitirmediniz. Gümrük ve Ticaret Bakanımız, tıpkı kendisinden öncekiler gibi kibir, iftira ve müstehzi ifadelerle ticarete devam etmediklerini söyleyebiliyor. İsrail'e demir, çelik, jet yakıtı, seramik, tel örgü ve daha binlerce malzeme gitsin diye yalan söylüyorlar. Filistin'e gittiğini söyledikleri malzemelerde, makyaj malzemeler var. Filistinliler makyaj malzemelerini ne yapsınlar? Onların makyaj malzemesine ihtiyacı yok; ama iktidarın kirlenmiş ellerini örtebilmek için maskeleme bantlarına ihtiyaçları var. Cesedi eriyen bebeklerimizin seramiğe ihtiyacı yok; ama arkadaşların o koltuklarda oturmak için verilen ödevleri yapma mecburiyetiniz var" dedi.