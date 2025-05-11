Davutoğlu'ndan Çete Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Davutoğlu'ndan Çete Uyarısı

Ahmet Davutoğlu, çocukların saldırısına uğrayan Mattia'yı anarak çetelerle mücadele çağrısı yaptı.

11.05.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda alışveriş yaparken aldatılmış, kandırılmış, çeteciliğe alıştırmış çocukların saldırısına uğradığını belirterek, "İktidardakilere sesleniyorum, bu sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize huzur yok" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde, partisinin Anneler Günü için düzenlediği programa katıldı. Programda, Davutoğlu'nun yanı sıra Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan Aydın, Gelecek Partisi İl Başkanı Erdal Şahin, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve partili kadınlar yer aldı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin konuşan Ahmet Davutoğlu, "12 yaşında, pazarda alışveriş yaparken aldatılmış, kandırılmış, çeteciliğe alıştırmış yine kaybettiğimiz diye düşündüğüm çocukların saldırısıyla vefat etti. Annesi Yasemin Hanım'ı, Sare Hanım ile evinde ziyaret ettik. Dünya güzeli çocuktu. Bir annenin evladına duyduğu muhabbeti ve yaşadığı acıyı teneffüs ettik. İktidardakilere sesleniyorum, bu sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize huzur yok" diye konuştu.

'TRUMP YÖNETİMİ, BU GENÇ TÜRK KIZINDAN KORKTU'

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ardından da tahliye edilen doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında da konuşan Davutoğlu, "Bir yazı kaleme aldı sosyal medyada ve zalimlerin, egemenlerin, sömürgecilerin damarına, ayağına bastı. Bir Türk kızı gür bir sesle, 'Biz, Gazze'nin yanındayız' dedi. Dünyaya kaos salan Trump yönetimi bu genç Türk kızından korktu ve onu gözaltına aldı. 1 ayı aşkın zamandır gözümüz, kulağımız oradaydı. Annesi Tuğba Hanım ve eşi Levent Bey ile telefonda konuştuk. 'Ben sizi geçmiş olsun için aramıyorum. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için, böyle bir kahraman yetiştirdiğiniz için tebrik etmek üzere arıyorum. Rümeysa'nın gözlerinden öperim. Allah ondan razı olsun' dedim. Levent Bey'in ifadesi şu oldu, 'Bizler değil, onları sizler de yetiştirdiniz.' Dün verdiğimiz mücadelelerle Amerika'daki bütün tanıdığım kuruluşları harekete geçirdim. Verdiğiniz mücadelelerle Rümeysa'ya özgürlük geldi. Rümeysa tahliye edildi. Yargılanması devam edecek ama tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

'YENİDOĞAN ÇETESİNİ FARK ETMİŞ, SORUŞTURMA AÇMIŞTIK'

Kamuoyunda Yenidoğan çetesi davası olarak bilinen çete ile ilgili de konuşan Ahmet Davutoğlu, "Bunlar en büyük alçak, en büyük cani. Yenidoğan çetesini 2016 yılı Şubat ayında Sare Hanım'a gelen bir şikayet üzerine fark etmiş ve haklarında soruşturma açmıştık. Bu çeteyi daha doğmadan yok edecektik. Hiç taviz vermediğimi herkes bilir. Kadınlar, anneler, çocuklar söz konusu olduysa, devlet hazinesi söz konusuysa asla taviz vermem. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Soruşturmayla bunları adalete teslim edecekken malum başbakanlığımızı engellemek için bir komployla karşı karşıya kaldık. Düşük profilli başbakan için harekete geçenler oldu ve bizden sonra o dosya kapatıldı. Dosya kapatıldıktan sonra Yenidoğan çetesi örgütlendi. Belki de yüzlerce çocuğun ölümüne, sakat kalmasına sebep oldu. Vallahi de billahi de bu Yenidoğan çetesinin kendisi, onlara göz yumanlar, onlarla iş birliği yapanlar Rabb'imin masum olarak dünyaya varoluşuna takdir ettiği çocukları öldürenler var ya, yerleri cehennemin dibidir. Bu meseleyi takip edeceğiz. Masum çocuklarımızın kanına girerek, onları sakat bırakarak büyük bir cinayet işleyenlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu davanın hakimine, savcılarına sesleniyorum, eğer bu dava neticesinde bu davaya sebep olup o cinayetleri işleyenlere, o hastane sahiplerine merhamet ederseniz, Allah size merhamet etmez. Kullar sizi unutmaz. Bu Yenidoğan çetesinin dibine kadar gidin. Kim buradan bir şeyler kazanmışsa ümüklerinden, ümitlerinden alıp çıkarıp hazineye geri iade edin. Anneleri Günü'nde o annelerin hakkını ödeyemezsiniz."

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yenidoğan Çetesi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Rümeysa Öztürk, Yenidoğan, Politika, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Çete Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:07
Tarihi gün PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:45:39. #7.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Çete Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.