DEM Parti'den PKK'nın fesih kararı sonrası açıklama - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den PKK'nın fesih kararı sonrası açıklama

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen ya da konan ve her defasında bir gerekçe olarak gösterilen her şey PKK'nın silahlara veda etmesiyle sona eriyor. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz" dedi. Meclis'e de çağrıda bulunan Doğan, "TBMM, yüzyılın en hayırlı çalışmasını yapma sorumluluğu ile karşı karşıyadır" dedi.

12.05.2025 17:20
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına verilen arada basın açıklaması yaptı.

"YENİ BİR TARİH YAZIMINA TALİBİZ"

Doğan, " Türkiye'nin bir asırdır gündeminde yer alan ve son 50 yılda derin toplumsal yaralara yol açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz. PKK kongre kararlarını açıkladı ve fesih kararını duyurdu. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bu sadece bir fesih kararı değil, herkesi demokratik değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci. Biz DEM Parti olarak bu kararın bu yüzden de çok önemli bir karar olduğunun altını çiziyoruz. Bir dönem kapanıyor. Yeni bir döneminin kapıları aralanıyor. Tüm bunların yanı sıra yeni bir tarih yazımına da talibiz. Dolayısıyla bugün MYK'da alacağımız kararlar, çizeceğimiz yol haritası yalnızca bu tarihi anı değil ülkenin geleceğini de şekillendirecek bir ciddiyetle tartışılıyor" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Doğan, bu değişim ve dönüşüm sürecinde sorumluluklarının farkında ve buna hazır olduklarını söyleyerek, "Bu süreci pamuklara sarıp sarmalamamız gerektiğini de bir kez daha ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmaların, barışçıl bir yaşam zeminini güçlendireceğine inanıyoruz. Bugün açıklanan kararların hepimize özellikle de annelere, çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda bu gelişme yıllardır içimizi kanatan, yüreğimizi burkan Kürt sorununa siyasetle çözüm kapısını ardına kadar açmış bulunuyor. Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen ya da konan ve her defasında bir gerekçe olarak gösterilen her şey PKK'nın silahlara veda etmesiyle sona eriyor. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz" diye konuştu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Kürt Sorununun Çözümünde Yeni Bir Dönem Başlıyor'
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"YÜZYILIN EN HAYIRLI ÇALIŞMASI"

Doğan, şu ana kadar iktidar kanadından gelen açıklamaları olumlu bulduklarını söyledi ve demokratik siyaset zemininde eşit yurttaşlık ve kardeşlik hukukunun tesis edilmesi sorumluluğu ile karşı karşıya kalındığını ifade etti. DEM Parti'nin silah bırakma ve fesih kararını barış, demokrasi ve özgürlük temelinde yeni bir olanak olarak değerlendirdiğini vurgulayan Doğan, "Bu tarihsel imkanı kalıcı hale getirmek için buluşmaya, güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Artık görevlerimiz de belli. Silahların değil, sözlerin konuştuğu bir dönemden bahsediyoruz. Hukukun ve siyasetin işlediği bir demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edebilme göreviyle ve tarihsel sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bunun elbette en önemli adreslerinden biri TBMM, çünkü Meclis yüzyılın en hayırlı çalışmasını yapma sorumluluğuyla karşı karşıya. Temennimiz Meclisin bu sorumluluğu layıkıyla üstlenmesi ve bu şekilde yaklaşmasıdır" diye konuştu.

"BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM"

Barışın yalnızca bir ihtimal olmadığını ve toplumsal barışın gerçekleşebileceğini aktaran Doğan, demokratikleşmenin artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "DEM Parti olarak herkesi ezberlerini bozmaya ve bu fırsatın ciddiyetine uygun bir şekilde pozisyon almaya davet ediyoruz. Bu süreç ne taviz ne teslimiyet ne yenme ne yenilme sürecidir. Bu süreç barış ve demokratik toplumu inşa etme süreçtir. Bu süreç, 'Ne inkar ne ret ne inkar ne isyan ve ne de imha olmasın' diye sımsıkı tutunmamız gereken bir süreçtir. Telaşa mahal yok; ancak hıza ihtiyacımız var. Niye hıza ihtiyacımız var? Çünkü böylesi süreçler aynı zamanda kırılganlıklar taşır bağrında. Kırılgan olmaması için telaş yapmadan hızlı bir biçimde bunu hukukla güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bu süreci korumak zorundayız" dedi.

DEM Parti\'den PKK\'nın fesih kararı sonrası açıklama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'den PKK'nın fesih kararı sonrası açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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