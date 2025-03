DEM Parti\'den CHP\'ye ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

DEM Parti, terörist başı Abdlulah Öcalan tarafından terör örgütüne yönelik yapılan silah bırakma çağrısının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP'yi ziyaret etti. Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve CHP lideri Özgür Özel ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

" Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısı ile ilgili kendilerini bilgilendirdik"

Gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Tülay Hatimoğulları, "Hem Türkiye'deki siyasi gelişmeleri konuştuk hem de Suriye'deki şu an çok yakıcı bir sorun olan Alevilere yönelik gerçekleşen katliamı ve bununla ilgili nasıl önlemler alınacağına dair değerlendirmelerimiz oldu. Elbette yine en temel gündemlerimizden biri Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısı ile ilgili kendilerini bilgilendirdik. Bu konuda da bir değerlendirmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu çağrının muhatabı bir yandan Öcalan'ın kendi örgütü aynı zamanda devletin kendisidir"

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrasında yeni bir süreç başladığını söyleyen Hatimoğulları, "Kürt sorununun çatışma ve şiddetten arındırılarak, yasal, siyasi ve demokratik bir bir zeminde çözümüne dair ipuçları veriyor. Bu çağrının muhatabı bir yandan Öcalan'ın kendi örgütü öte yandan Türkiye'deki bütün toplumsal, siyasal dinamikler siyasi partiler, iktidarı, muhalefetiyle birlikte aynı zamanda devletin kendisidir. Bu çağrının akabinde bu sürecin yasal ve hukuki bir zemine ulaşması için elbette kimi ortamların hazırlanması çok kıymetli ve önemli olacaktır. Özgür Özel'le bunları da istişare ettik" diye konuştu.

"Çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli"

Terör örgütünün silah bırakması için zeminin oluşması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Bu çağrının karşılık bulmasının güçlendirilmesi bakımından bir çatışmasızlık sürecinin başlaması çok önemli ve kıymetli olacak. Biliyorsunuz Öcalan, PKK'ya kendini feshetmesi ile ilgili bir çağrı yaptı. PKK da buna olumlu yönde karşılık verdi. Koşulların hazırlanması ile birlikte kendi kongrelerini toplayabilecekleri bir zeminin oluşması ile beraber bu süreci başlatacaklarına dair bilgi vermişlerdi. Burada çatışmasızlık sürecinin altını çizmek isterim. Çünkü fesih sürecinin gerçekleşebilmesi zeminin hazrlanması gerekiyor. Bu bakımdan çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli" dedi.

"Kan duracaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır"

Milletin kendilerini sorunları konuşarak çözmeleri için seçtiğini belirten Özgür Özel, "Çatışmalı süreç terk edilecekse, terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lağvedecekse, artık analar ağlamayacak, şehitler gelemeyecekse, kan duracaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Eğer milletvekili olup milletten bu yetkiyi alıp böyle bir sürece ne olursa olsun karşı olmak demek akan kan ve gözyaşının devam etmesine benim bir çözümüm yok demektir. Biz bu siyasetin insanları değiliz" dedi.

Özel, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden yürütülmesi gerektiğini söyleyerek yapılacak düzenlemelerin orada yapılması gerektiğini söyledi. Eksik olan ve yapılması gereken yasal düzenlemeler olduğunu belirten Özel, bir de mevcut yasaların adil ve demokratik kullanılması gerektiğini söyledi. Özel, Suriye'de yaşanan olayların hakkında da 15 kişilik bir ekip oluşturduklarını söyledi.

"SDG'nin silah bırakmasına DEM Parti'nin söyleyecek hiçbir şeyi yok"

Terörist başı Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine konuşan Tuncer Bakırhan, "SDG ile ilgili bir meselenin muhatabı biz olamayız. SDG Suriye'de kurulmuş, Suriye denklemi içerisinde örgütlü bir yapı. Yaklaşık 12 yıldır orada bir yönetim hali var. Dolayısıyla SDG'nin silah bırakmasına DEM Parti'nin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Çağrının kimi kapsadığı zaten yapılan açıklamada net bir şekilde görüyoruz. Bunlar önemli sorular önemli ama 50 yıllık silah ve çatışmayı ortadan kaldıracak bir süreci tartışmak, ona yoğunlaşmak Türkiye'de hiçbir karış toprağa cansız bedenlerin gitmemesi için uğraşmak en doğrusudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler için Beştepe'de iftar programı düzenleyeceği iddialarına ve kendisinin bu iftara katılıp katılmayacağına yönelik soruya yanıt veren Özel, "Zamanı belirsiz, yeri belirsiz, muhataplardan böyle bir davet gelmemiş. Olmamış davete gidip de iftar yapılmaz. Hangi zamanda, hangi zeminde, hangi mekanda ve ne amaçla bir toplantı daveti olduğu bize ulaştırıldığı takdirde onu usulü dahilinde değerlendirip yanıtlarız" dedi.

"Ben 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' siyasetini hayatta yapmadım"

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamalara ilişkin iddialarının sorulması üzerine Özel, "Ben 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' siyasetini hayatta yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Bursa'daki savcıyı hem Bursa Büyükşehir'in geçmiş dönemde benim açıkladığım, kendi partisinin, Demokratik Sol Parti'nin, HÜDA-PAR'ın, MHP'nin, Ülkü Ocakları'nın, 16 bakanın ziyaretlerinde yaptığı harcamalarla ilgili savcılıklar harekete geçsin. Zaten savcılar AK Parti'nin her söylediğini talimat kabul ediyor. İfade etsin. Üç rakam, müç rakam nedir onu bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu kadar ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş bir iktidarın, siyasi iktidarını sürdürmesi mümkün değildir. Her taraflarından, devraldığımız bütün belediyelerde, dosya dosya yolsuzluk dosyalarını İçişleri Bakanlığı geliyor el koyuyor. Aldığı günden itibaren Süleyman Soylu döneminde el konulmuş. Hiçbirisine bir işlem yapmıyorlar. Gerçekten ahlaki üstünlüğünü bu kadar kaybettikten sonra siyasi bir üstünlük beklemesinler. Perişan durumdalar. Bizim yarınki grup toplantımızı da beklesin, ona da yarından sonra yanıt verir" diye konuştu. - ANKARA