DEM Parti'nden Barış ve Adalet Vurgusu

Politika

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Silahsız çözüm mümkün. Bizler yıllarca adalet ve barış mücadelesi verdik ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti'li Beştaş, "NATO bütün üye ülkelere 'Bütçeyi artırın.' diye tavsiyelerde bulunuyor ama biz, bu tavsiyeler yerine yaşam, demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler için bir mücadelenin çok daha değerli ve insanlığa hizmet edeceğini gayet iyi biliyoruz." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan gelişmelere işaret ederek haritaların yeniden çizildiğini belirten Beştaş, "Cetvelle çizilen sınırlar yerine, herkesin eşit, adil, özgür ve bir arada yaşamını savunan bir yerde durmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Beştaş, silahsız çözümün mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bizler yıllarca adalet ve barış mücadelesi verdik ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

"Gençliğe bu bütçede yer verilmediğini görüyoruz"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, İsrail ve Filistin sorununun merkezinin Kudüs olduğunu belirterek, "Bu kenti gelin temel amacı barış olan bu üç semavi dinin ortak sahipliğinde barış yurdu yapalım." çağrısında bulundu.

Kubbetüs Sahra Camii önündeki üç çocuğun fotoğrafını gösteren Kamaç, "Burada 3 İbrahim var. Şu İbrahim Hristiyan, şu İbrahim Müslüman, şu İbrahim Yahudi." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da spora ayrılan bütçenin gençlere ayrılan bütçenin üç katı olduğunu savunarak, "Gençliğe bu bütçede yer verilmediğini görüyoruz." dedi.

Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığının "gençlik" ve "spor" olmak üzere iki ayrı bakanlığa ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Bu bütçenin genç kadınların bütçesi olmadığını iddia eden Altın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dönerek, "Kadronuza baktığımızda da kadın temsiliyetinin olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine Bakan Bak, "Bakan Yardımcımız var." diyerek karşılık verdi.

"Mahşerin dört atlısından kurtulmanın yolu, birbiriyle barışmaktan geçmektedir"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakırlı bir gencin ve Kasımpaşa'da yaşayan Rizeli bir gencin hayatının benzer özellikleri olduğunu anlatarak, "Gençler, mahşerin dört atlısı dediğimiz uyuşturucu, savaş, işsizlik ve yoksulluk girdabında eziliyor. Mahşerin dört atlısı Rizeliyi de Diyarbakırlıyı da aynı şekilde eziyorken, bu mahşerin dört atlısından kurtulmanın yolu, birbiriyle barışmaktan, birbirini sevmekten geçmektedir." yorumunu yaptı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'ın konuşmasındaki "Dilini, kültürünü ve tarihini koruyamayan milletler yok olmuşlardır." ifadesine yönelik, "Çok doğru bir söz. Biz Süryaniler de topal ördek gibi kültürümüzü korumaya çalışıyoruz." dedi.

"Biz, Kürtlerin ve Türklerin kardeşliğine ve ortak diline inanıyoruz"

DEM Partili milletvekillerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin bazı söylemleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, söylemlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları onurlu ve şerefli olarak görevlerini yerine getiriyor. Bizim ordumuz, hiçbir zaman hiçbir sivile, masuma silah doğrultmamıştır." dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, terör örgütleriyle mücadele edildiğinin altını çizerek, " Türkiye, Suriye'de bugüne kadar tarihi rol üstlenmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'de bütün etnik kökenlerin içinde olacağı demokratik yönetimin kurulması için üzerine düşen sorumluluğu göstermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Türkiye'nin kendi sınır bütünlüğünü korumasının vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu belirterek, "Türk ordusu tarihi boyunca işgalci olmamıştır, olmayacaktır ama Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapacaktır." diye konuştu.

Çömez, siyasi olarak bakanları eleştirebileceklerini ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu ithamlara müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Bunun üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Söz konusu Kürtler olunca, Türklük sözleşmesinin nasıl devreye girdiğini hep beraber gördük." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta ise tekrar söz alarak, Türkiye'nin güvenliğini korumak için bütün terör örgütlerinin hedeflerinde olduğunu söyledi. Usta, yıllardır PKK terör örgütü tarafından Kürtler katledilirken sesi çıkmayanlarla, terör örgütlerini yandaş olarak görenlerle hiçbir zaman ortak dillerinin olmayacağını vurguladı.

Usta, "Biz, Kürtlerin ve Türklerin kardeşliğine ve ortak diline her zaman için inanıyoruz ve güveniyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu anda Filistin konusunun unutulduğunu ama İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale ettiğini kaydederek, "Türkiye açısından çok ciddi endişelerimiz var. Sayın Bakan bu konuda ayrıntılı şekilde Meclisi bilgilendirirse çok mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

Milletvekillerinin konuşmalar boyunca sürekli birbirlerine laf atması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın, "Bir milletvekiline 'laf atma' demek ayıp değil mi? Laf atmayın." demesi gülüşmelere neden oldu.