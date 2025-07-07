DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum

DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet diliyorum
07.07.2025 15:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti bugün saat 15:00'te bir araya gelecek. Heyet görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti bir araya gelecek. Heyet görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 15:00'te bir araya gelecek. Görüşmede Meclis'te kurulması beklenen komisyonun ve yeni sürecin ele alınması bekleniyor.

"BU GÖRÜŞMEYE BÜYÜK BİR ANLAM BİÇİYORUZ"

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak olan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Öncelikle Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı ilk görüşmeye katılmıştı, bu ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti ile bunları konuşacağız. Hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyor, bu görüşmeye büyük bir anlam biçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Heyette bulunan Mithat Sancar ise görüşmeye ilişkin, "Bu görüşme önemli. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin önemli bir aşamaya geldiği biliniyor. Sonrasının gerekliliklerini Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare edeceğiz. Görüşlerimizi aktaracağız. Onların da görüşlerini de dinleyeceğiz" dedi.

"HEPSİNE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ, ÖCALAN'I DA DERİNDEN ÜZDÜ"

Mithat Sancar, metan gazı zehirlenmesiyle şehit olan askerlere ilişkin şu sözleri kullandı:

"Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi, Sayın Öcalan'ı da derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz."

"BARIŞIN KIYMETİ BURADA BELLİ OLUYOR"

Pervin Buldan da "Ben de özellikle yaşamını yitiren, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Bugün sayının 12'ye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor. Ben bir kez daha ailelerine başsağlığı diliyorum, rahmet diliyorum" dedi.

HEYET İMRALI'YI ZİYARET ETTİ

DEM Parti heyeti dün de İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Heyet döndükten sonra yaptığı açıklamada Öcalan'ın bugün gerçekleştirilecek görüşmeye atfettiği öneme dair şu ifadelere yer vermişti:

"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."

Cumhurbaşkanı son olarak DEM Parti heyetiyle 10 Nisan 2025 tarihinde görüşmüştü. Görüşmede Pervin Buldan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder bulunuyordu.

Kaynak: Haberler.Com

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Son Dakika Politika DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum - Son Dakika

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