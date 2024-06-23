DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan - Son Dakika
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Politika

DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan

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Mardin'in Mazıdağ ilçesinde 20 Haziran gecesi çıkan anız yangınında vefat edenler için taziye programı düzenlendi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'ın da katıldığı taziyeye DEM Parti provokasyonu damga vurdu. DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in yangına ilişkin provokasyonunu ise mahalle sakinleri bozdu. DEM'li vekile "Defolun gidin buradan!" diyerek tepki gösteren mahalleli, Vali Akkoyun'dan da özür dileyerek, "Bunlar bizden değil." dedi.

23.06.2024 18:34  Güncelleme: 19:06
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağ ilçesini etkileyen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınıyla ilgili taziye programı düzenlendi. Mardin'de yangınla ilgili provokasyon yapmaya çalışan DEM Parti milletvekilinin oyununu ise köylüler bozdu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan

DEM'Lİ VEKİLİN OYUNUNU MAHALLELİ BOZDU

Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağı ilçesinde bulunan, vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi DEM'li vekiller hazmedemedi. Vali Akkoyun, Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti Milletvekili Kılıç'ın sağduyulu davranmasıyla DEM Partililerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ve taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil." dedi.

"DEFOLUN GİDİN BURADAN"

DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" diyerek DEM Partililere tepki gösterdi. Vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri, Vali ve AK Parti Milletvekilinden özür dileyerek, "Bunlar bizim köyden değil, sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar." dediler.

DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan

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Son Dakika Politika DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Deniz Öztürk: Çok şükür birileri gerçekleri görüyor 1986 da türkçe konuşan diyarbakır halkı şimdi iki kelimeyi bir araya getiremiyor bunlar yüzünden medeniyet gitti ülkemizden ey atam gör bu ülkenin halini kimlerin eline kaldık... 18 12 Yanıtla
    Galatasaray 1905: diyarbakir medeniyeti senden öğrenecek değil ülke senin babanın ülkesi değil sadece türkün de ülkesidir kürdün de ülkesidir gelip burda medeniyetten bahsediyorsun 26 0
  • Çengelköylü: BİZ HERZAMAN BU VATANDA YAŞADIĞIMIZ SÜRECE TÜRKİYEMİN SINIRLARI İÇİNDE VATANINA HERZAMAN SAHİP KÜRT KARDEŞLERİMİZİN BU BÖLÜCÜLERE SİZE BU TOPRAKLARDA YER YOK DEMESİNİ HER ZAMAN CANİ GÖNÜLDEN BEKLİYORUZ YANGINDA HAYATLARINI KAYBEDEN KÜRT KARDEŞLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ SAHİPSİZ DEĞİLSİNİZ TÜRK DEVLETİ HEP YANINIZDA OLDUĞUNU UNUTMAYIN RABBİM SİZLERE SABIRLAR VERSİN 16 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ferhat Eser tuvalete gitmediysen bi yorum yap ya 5 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: ya bunlara kazık da çaksanız arkasını döner bu ses nereden geliyor der 0 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Yalnış yapıyorsunuz Kim fakir fukara için adım atıyorki 0 0 Yanıtla

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