Demirtaş'tan olay yorum: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok - Son Dakika
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Demirtaş'tan olay yorum: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok

17.04.2023 10:44

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu haldeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bugünkü seçim matematiğinde Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

DEMİRTAŞ, MUHARREM İNCE'NİN SEÇMENLERİNE SESLENDİ

Seçimde yarışacak 4 adaydan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçmenlerine seslenen Demirtaş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok" dedi.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN KILIÇDAROĞLU'NU YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın BBC Türkçe'nin sorularına verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeniz, Yeşil Sol Parti'nin aday çıkarmama kararı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı sözcüleri tarafından çok eleştiriliyor. Siz bu tutumu nasıl yorumlarsınız?

Partimizin aday çıkarmaması Erdoğan'ın en büyük kabusuydu, bu gerçekleştiği için şimdi bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyor. Aynı taktiği yerel seçimlerde de uyguladı ve ters tepti. Çünkü halk yalan ve karalamalara kanmıyor artık. Erdoğan, HDP'nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi'nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı. Şimdi, kedi ulaşamadığı ciğere mundar diyor.

"İKİNCİ TURA KALIRSA ERDOĞAN'IN KAZANAMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Muharrem İnce faktörünün, seçimin ikinci tura kalma olasılığını artırdığı yorumları yapılıyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan'a oy vermeleri. Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok!

"TİP'İN KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

TİP'in ayrı liste ile seçime girme kararı ittifakın parlamentoda temsiline nasıl yansır? Sizce, Yeşil Sol Parti seçmende nasıl karşılık bulacak?

Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. TİP'in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi bellidir, oyu da Yeşil Sol Partiyedir tabii ki. Başka türlü nasıl olabilir ki?

YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: zaza selo ya oy vermekle pkk ya destek vermekle arasında fark yok. Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Demirtaş'ın sözleri çok doğru... ve en net ifade şekli. İnce'nin AKP'nin piyonu olduğunu biraz geçmişe kafa yoran anlar zaten... Ve şimdi olayı dansıyla süslüyor.. Cevap Yaz 26 21 Yayından Kaldır
  • Soner kılıç: Yav hehe bu buna burnunu sokmamıştın sanane isteyen istediğine verir Cevap Yaz 23 14 Yayından Kaldır
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Demirtaş: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok Demirtaş: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok Edirne'de Memleket Partisi'nin çekilen milletvekili adayları gerekçelerini açıkladı Edirne'de Memleket Partisi'nin çekilen milletvekili adayları gerekçelerini açıkladı

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Son Dakika Politika Demirtaş'tan olay yorum: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş'tan olay yorum: Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok - Son Dakika
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