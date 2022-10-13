AFYONKARAHİSAR - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu

13.10.2022 20:56

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "İnsanlarımızın vicdan hizasında durarak bu mücadeleyi verdik, vereceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "İnsanlarımızın vicdan hizasında durarak bu mücadeleyi verdik, vereceğiz. O açıdan, o mu aday olmuş, bu mu aday olmuş, bunların önemi yok. Bir paket program. Türkiye'nin üzerindeki bu örtüyü atacak." dedi.

Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ile Sultandağı ilçelerinde sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri ve esnafı ziyaret etti.

Sultandağı'ndaki Taşhan'da partilerle bir araya gelen Uysal, burada yaptığı konuşmada, milletin ızdıraplarının kendilerinin yol göstericisi olduğunu söyledi.

"İktidarda olanların ve yetki kullananların yanlış yapmasınlar diye eleştirildiğini" dile getiren Uysal, "Bugün söyleyecek sözü bitmiş olanlar, istiyorlar ki kimse konuşmasın ve ülkeyi içine kapatalım. Şimdi, TBMM'de bir sansür yasası var. Muallak bir tanımlama yaparak, iktidarın safındaysanız her şey hak. Ama muhalefetteyseniz, en küçük bir eleştirinin bile suç haline getirildiği bir Türkiye'yi ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışıyorlar." diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin önümüzdeki 3-5 yıllık dönem içerisinde doğru bir siyasi akılla ve programla buluşmadığı takdirde, bölgesinde bu zamana kadar karşılaşmadığı daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalacağını savundu.

"Yarınlarımız bugünden daha iyi, güzel olacaktır." diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Bize emanet edilmiş bu vatan toprağını, bir çakıl taşı eksiksiz gelecek nesillere emanet etmek için mücadele ediyoruz. Sadece Türkiye için değil, imparatorluğun devamı bir ülkeyiz. Etki sahamızla tüm coğrafyalara güçlü bir Türkiye'nin söyleyecek elbette sözü var. İşte onu söyletmek için bu mücadeleyi Allah'ın izniyle vereceğiz. Gerisinin bir manası yok.

İstediklerini söylesinler. İnsanlarımızın vicdan hizasında durarak bu mücadeleyi verdik, vereceğiz. O açıdan, o mu aday olmuş, bu mu aday olmuş, bunların önemi yok. Bir paket program. Türkiye'nin üzerindeki bu örtüyü atacak. 'Bundan daha kötüsü olmaz' noktasına gelmiş milletimizin iradesiyle taçlanacağına inanıyoruz. Biz de bildiğimiz yolda, sağımızdan ve solumuzdan yapılan telkinlere inat, milletimizin beklentilerinin kılavuzluğunda yürümeye inşallah devam edeceğiz."

Uysal'a ziyaretlerinde, Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ve partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AFYONKARAHİSAR - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika

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