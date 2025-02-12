Deniz Baykal ölümünün 2. yılında Kepez\'de anıldı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4. Genel Başkanı Deniz Baykal, ölümünün 2. yıl dönümünde Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen "Türkiye Siyasetine Adanmış Bir Ömür" adlı fotoğraf sergisi ve programla anıldı.

Yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında parti genel başkanlığından milletvekilliğine, TBMM Başkanlığı'na kadar birçok önemli görevde bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda "Türkiye Siyasetine Adanmış Bir Ömür" adlı fotoğraf sergisi açılarak, anma gecesi düzenlendi. Programda konuşan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Antalyalı bir siyasetçi olarak babası için böyle bir gece düzenlenmesinin büyük mutluluk olduğunu belirtti. Deniz Baykal'ın Antalya'nın her köşesinde iz bıraktığını vurgulayan Baykal, "Deniz Baykal denince Antalya'nın daha çok akla gelmesi gerektiğini hep hissettim. Bugün bu hissin bu kadar yayıldığını görmek gerçekten çok mutluluk verici" dedi. Babasının Antalya aşkının doğuştan gelen bir tutku olduğunu belirten Aslı Baykal, Antalya sokaklarında yetişerek Türkiye siyasetinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Geceye katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Deniz Baykal'ın CHP'de 15 yıl 8 ay genel başkanlık yapmış Türkiye'nin en önemli siyasi figürü ve Antalya'nın en kıymetlisi olduğunu söyledi. Kocagöz, "Bu topraklar sadece tarımda ve turizmde değil, her alanda değer üretir. Deniz Baykal da bu topraklarda en iyi insan yetiştiğinin bir göstergesidir. Bu anlamlı günde burada olmanız çok sevindirici. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet aydınıydı"

Deniz Baykal'ın sadece bir siyasetçi olmadığını vurgulayan Başkan Kocagöz, "O aynı zamanda bir Cumhuriyet aydını, gerçek bir devlet adamıydı. İnandığı değerler uğruna yılmadan mücadele eden bir kişiliğe sahipti. Bizler de ondan ilham alıyoruz. Ben şahsım adına her zaman saygı duyduğum, fikir aldığım bir insandı. Nasip olmadı göremedi, Kepez'i çok isterdi. Ruhu şad olsun" diye konuştu. Başkan Kocagöz, anma gecesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Benim için bir ağabey, bir arkadaş ve siyasi öğretmendi"

Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Paksoy ise, "Antalyamızın yetiştirdiği büyük bir devlet adamı, partimizin kurucu genel başkanı, 1 Mart tezkeresi ve Kardak krizinin kahramanı, benim manevi babam. Benim için bir ağabey, bir arkadaş ve siyasi öğretmendi" dedi. Paksoy, Baykal'ın kin ve nefretten uzak, örgütüne sahip çıkan, vatanını ve milletini düşünen, Antalya'ya büyük önem veren bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

"Bu da Sayın Baykal'ın bizlere bir emaneti, bir hatırası olsun"

CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Deniz Baykal'ın 1968'de başlayan ve bakanlıklardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşuna kadar uzanan siyasi kariyerine değinerek, büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti. Baykal'ın her zaman güzel sözler ve değerli nasihatlar bıraktığını söyleyen Ölmez, genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra Kumluca'da yaptığı "Dostlarınızı satmayın. Sizi bugünlere getirenleri sakın ha satmayın. Onları yok saymayın. Siyaset güven, vefa işidir. Dostluk, arkadaşlık, sevgi işidir. Sevgiyi ihmal etmeyeceksiniz, dostluğu ihmal etmeyeceksiniz. Birbirinize çelme takmayacaksınız. Siyasette ihanet olur ama ölçüsünde kalmaya çalışacaksınız. Makul şekilde bu işin kalmasına özen göstereceksiniz. Esas olan ihanet değil sevgidir. Esas olan dostluktur. Esas olan vefadır. Esas olan ilkelerinize yönelik kardeşliktir. Her tavsiyenin arkasında yeni yol arayışlarına girmeyeceksiniz, satmayacaksınız, sebat göstereceksiniz" şeklindeki konuşmasını hatırlatarak, "Bu da Sayın Baykal'ın bizlere bir emaneti, bir hatırası olsun" dedi.

"Elimden tuttu, adım adım yürüdük"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, siyasetteki altıncı mazbatasını almasına vesile olan Deniz Baykal'ı anarak, "Sayın genel başkanımızın anma töreninde aranızda olmak benim için büyük bir gurur ve şeref" dedi. Başkan Böcek, "2002 yılının 6 Aralık tarihinde Atamızın kurduğu partimizin rozetini bana sayın Baykal taktı. Baykal benim elimden tuttu, adım adım yürüdük. Onun Cumhuriyet ve vatan sevgisiyle yola çıktığımız arkadaşlarımızı yolda bulduklarımızla değişmeden, çalmadan, çaldırmadan onun gösterdiği yoldan yürüdüm. Bu topraklardan çıkmış, Türkiye sevdalısı olarak, devlet adamı olarak hepimize büyük katkıları vardır. Antalya'mıza, ülkemize katkıları vardır. Konyaaltı Çağlarca köyümüzün elektriği bile yoktu. Onun enerji bakanlığı döneminde geldi. Sayın genel başkanımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyorum" diye konuştu.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da, Deniz Baykal ile 35 yıl süren siyaset hayatlarında acıları ve sevinçleri birlikte yaşadıklarını belirtti. Kamacı, CHP'nin bugün geldiği noktada aldığı oyların ve elde ettiği başarıların çok önemli olduğunu vurguladı. Baykal'ın Türk siyasetine olan katkılarından da bahseden Kamacı, Deniz Baykal'ın laik, demokratik cumhuriyetin ve üniter devlet yapısının bozulmaması için her zaman mücadele ettiğini ifade etti. Kamacı, "Türkiye sevdalısı, Anadolu'yu çok seven bir devlet adamıydı. Cumhuriyet adamıydı. Bugün önünde saygıyla eğiliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Gecede Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Sanat Akademisi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın sunumu ile Deniz Baykal anıldı. - ANTALYA