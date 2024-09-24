Denizli İtfaiyesi 310. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Politika

Denizli İtfaiyesi 310. Yılını Kutluyor

Denizli İtfaiyesi 310. Yılını Kutluyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310. yılı ve İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, itfaiyecilerin fedakarca çalışmalarını vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kutlama programı düzenleyecek.

24.09.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Teşkilatı'nın 310'uncu kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, itfaiye teşkilatının bu yıl 310'uncu kuruluş yıldönümü olduğunu belirtti. 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ile başlayan İtfaiye Teşkilatı'nın 25 Eylül 1923'te modern itfaiye teşkilatı olarak kurulup belediyelere devredildiğini anlatan Başkan Çavuşoğlu, "Kahraman itfaiyecilerimiz yangından trafik kazalarına, doğal afetlerden arama kurtarma faaliyetlerine kadar insanımızın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat her türlü zor şartlar altında çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. İtfaiyeciliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Denizli halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için itfaiye teşkilatımızı her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Gece-gündüz demeden, fedakarca görev yapan itfaiye mensuplarımıza göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyor, itfaiye teşkilatının 310'uncu kuruluş yıldönümünü ve İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. Halkımızın can ve mal güvenliği için görevi başında hayatını kaybeden kahraman itfaiyecilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Büyükşehir İtfaiye'den kutlama programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, teşkilatın 310'uncu kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenleyecek. 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 13.30'da Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikliçınar Meydanı'na kadar kortej düzenlenecek. Delikliçınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından itfaiye araç ve ekipman tanıtımlarının yer aldığı stantlar ziyaret edilecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu tören saat 14.30'da başlayacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli İtfaiyesi 310. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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