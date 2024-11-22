Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi

Depremzedelere 200 Bin Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutun, 2025 yılı sonunda ise toplamda 453 bin konutun depremzede vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.

22.11.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes'i makamında ağırladı. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in de katıldığı görüşmede, 2 ülke arasındaki iş birliği konuları ve Türkiye'nin 2026 yılında gerçekleşecek COP31 başkanlığına adaylığı ele alındı. Malta'ya 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kentsel Dönüşüm Seferberliği' kapsamında 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Kurum, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 milyon yeni bağımsız bölümün inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün de dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği' kapsamında ise 21 yılda yaklaşık 1,5 milyon konutun teslim edildiğini dile getirdi. Galdes'in, depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete değinen Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin planlı kentleşme çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaştı.

'İNSANLAR KISA SÜREDE EVLERİNE TAŞINMIŞ'

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ise Türkiye'de çok iyi ağırlandığını belirterek Bakan Kurum'u ülkesine davet etti. Galdes, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarından bahsederek, "Gaziantep'e gittik, evler bitmiş. Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış. Yeni evlerin daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu gördüm" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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