Dervişoğlu\'ndan Asgari Ücret Vurgusu: 28 Bin Lira Altı Yetersiz

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni belirlenecek asgari ücrette 28 bin liranın altındaki bir rakamın ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığını savunarak, "Bunu 30 da 35 de yapsanız satın alma gücünü nazarıitibara aldığınızda, enflasyonu değerlendirdiğinizde, 28 binin altındaki bir rakam bu ülkede çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir." dedi.

Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, TİSK ve TÜRK-İŞ genel merkezlerini ziyaret etti.

İlk olarak TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol??????? ile görüşen Dervişoğlu, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Makulde buluşma arzusunun olduğunu ve sürecin karşılıklı görüş alışverişiyle sürdürüleceğini gözlemledik. Oran konuşmadık ama en az 28 bin lirada ısrarcıyız." dedi.

Dervişoğlu, ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan büyük sıkıntılar içinde bulunduğunun aşikar olduğunu savundu.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak meseleye makul bir çerçeveden bakıp, kamuoyuyla paylaştıkları bir asgari ücret tutarı olduğunu anımsatarak, "Bunu yaparken de Türkiye'nin tüm gerçeklerini nazarıitibara alarak gerçekleştirdik. Asgari 28 bin lira olarak belirlenmesinin hem işveren hem de işçi açısından önemli olduğunu ifade ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu rakamın ele alınmasının faydaları üzerinde değerlendirmede bulunduk." diye konuştu.

Belirlenecek asgari ücretin ülkeye, millete, devlete, çalışanlara ve işverenlere hayırlar getirmesini temenni eden Müsavat Dervişoğlu, "28 bin liranın altında kalan bir rakam, bugünkü yaşam koşullarında ihtiyacı karşılayacak nitelikte değil. Bunu 30 da 35 de yapsanız satın alma gücünü nazarıitibara aldığınızda, enflasyonu değerlendirdiğinizde, 28 binin altındaki bir rakam bu ülkede çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir. Bütün hesaplarımız, bizi, 28 bin liranın makul bir rakam olduğu konusunda hemfikir hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücrete yönelik açıklamalarını sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı, önerilen rakamları, atılmış rakamlar olarak görüyorsa, bana sorarsanız topluma karşı büyük bir ayıp işliyor. Ekonomik program yapmak ya da yaptığını zannetmek güzel bir şey ama Türkiye'de sosyal politikaların da oluşturulması, insanların insanca yaşam koşullarına ulaştırılması lazım. Kendisinden başka bütün kurumları istiskal etmeye yönelik beyanlar, bizim için ciddiye alınacak beyanlar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün TİSK'te yaptığı görüşme sorulan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hem TİSK'te hem TÜRK İŞ'te edindiğimiz intiba aslında her iki kurumun da doğruyu aradığına yönelik bize göre. Yüksek olursa işverene düşük olursa işçiye zarar veren uygulamalarla karşı karşıya kalınıyor dolayısıyla makulu bulmak yolunda bir çaba. Ben bu işin doğru yürütülmesi için siyasi sorumluluk almaya gayret sarf eden biriyim. Herkes birbirinden rakam bekliyor. Dolayısıyla hükümetin de ortaya bir şey koyması lazım. Ona bağlı olarak da ortak bir zeminde bunun konuşulup tartışılması lazım. Makulde buluşmayı arzuluyor bu ülke ve ne afaki rakamlarla ne de az seviyede tutulması icap eden alanlarla değerlendirme yapmaktan azami ölçüde uzak durmak lazım."

Ergün Atalay: "Enflasyonun artmasına asgari ücret sebep değil"

Bir gazetecinin, İYİ Partinin asgari ücret önerisiyle ilgili sorusunu yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şunları söyledi:

"İnsanca yaşayabilecek bir ücret talep ediyoruz. Bunun DİSK ve HAK-İŞ'le ortaklaşa konuşuyoruz. İşveren bir rakam söylemeden bir rakam söylememe konusunda arkadaşlarımız gayret sarf ediyor. Bu ülkede ekonomik politika var ama sosyal politika yok. Fiyatlar arttığı müddetçe, 25 de 28 de 30 da hiçbir işe yaramıyor. Bu ülkede 1 senedir asgari ücret artmıyor ama enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyonun artmasına asgari ücret sebep değil. Bu akşam DİSK ve HAK-İŞ başkanlarıyla oturacağız. Pazartesi komisyon toplanacak. İstedikleri rakamları yazacaklar, imza altına alacağız, başkanlar kuruluna getireceğiz ve sonra kamuoyuna açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücrete yönelik açıklamaları sorulan Atalay, "Ne 2024 ne 2025 enflasyonunda açıklanan rakamları kabul etmek mümkün değil. Bu rakam önceden belirleme ücretiydi şimdi geçim ücreti oldu. İnsanlar bu ücretle 1 hafta geçinemiyor. Pazardaki marketteki fiyatlar ortada. Ona göre insanca yaşanabilecek rakamı getirsinler. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Bu ücretleri durdurmadan verilecek asgari ücretin hiçbir önemi kalmıyor, 1 hafta sonra değerini yitiriyor." yanıtını verdi.

Ziyaretlerinde Dervişoğlu'na, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Ekonomi - Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu eşlik etti.