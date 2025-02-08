Dervişoğlu\'ndan CHP\'ye \'cumhurbaşkanı adayı\' eleştirisi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret eden Dervişoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleriyle görüştü. Ardından divan kurulu toplantısının yapılacağı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ne geçen Dervişoğlu'nun yanı sıra toplantı da İYİ Parti Grup Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve partililer yer aldı.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin ana gündem konusu olan cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecini eleştirdi. Türkiye'de işçinin, esnafın dertlerinin konuşulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye'de ne konuşuluyor? Madem emeklinin, işçinin, esnafın derdi konuşulmuyor, ne konuşuluyor? 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' konuşuluyor. Peki yakın bir takvim içinde seçim var mı? Yok. O zaman Türkiye bunu niye tartışıyor? Gündem konuşulmasın diye tartışılıyor. Hem de öyle bir tartışılıyor ki vatandaşın gücüne gidiyor yapılan bu tartışmalar. Vatandaş, 'ya ben yanmışım, bitmişim' diyor ama siyasetin konuştuğu şeye bak. Siyaset bu şeyleri konuşunca da vatandaşın siyasete olan umudu azalıyor. Dolayısıyla bu umutsuzluk da onların oy kullanma tercihlerini farklı bir biçime şekillenmesine sebep oluyor. Cumhurbaşkanlığı meselesi, Türkiye'nin temel meselesidir sevgili Eskişehirliler çünkü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetiliyor. Karşı olduğumuz ve her fırsatta değiştirme iradesi sergileyeceğimiz ve parlamenter demokratik sisteme geçiş için gerekli adımları atacağımızı söylediğimiz bu sistem, esas itibarıyla kişilerin siyasi stratejilerini tahkim etme özelliği de taşıyor" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANAYASAYA GÖRE ADAY BİLE OLAMAZ'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre aday olamayacağını ifade eden Dervişoğlu, "Erdoğan aday bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesi CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir. CHP, bu millete diyor ki; 'Efendim ben kendi içerimde adayımı belirleyeceğim, bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim dayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar var mı böyle bir şey. Dün çıkmış bir tanesi diyor ki; 'CHP'nin aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok' Televizyon tetikçisi, bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki, biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyoruz ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz. Türkiye 2 aday üzerinde kilitlenmiş durumda ve Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Peki neyin hesabı yapılıyor? Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kim aday olacak. Ben diyorum ki; 'Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor' Anayasanın hükmü var 2 kereden fazla seçilemiyor ama 3 kere seçildi. Muhalefet böyle davranırsa, Recep Tayyip Erdoğan o anayasanın arkasından dolanmak suretiyle kendisine bir kere daha seçilebilmenin yolunu açar. Muhalefetin görevi yıllardır bu ülkeyi yöneten ve onun kaynaklarından istifade eden Recep Tayyip Erdoğan'ın tabağına et koymak değil. Onun iştahını kabartmak değildir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, genişletilmiş il divan toplantısının ardından, Eskişehir Oda Başkanları Ekonomi toplantısına katıldı.