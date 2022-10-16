Mustafa Destici: " Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah" - Son Dakika
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Mustafa Destici: " Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah"

16.10.2022 22:13

- Mustafa Destici: " Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: "Kılıçdaroğlu hiç ortak akıl falan demedi, dümdüz dedi ki ben adayım" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa...

- Mustafa Destici: " Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Kılıçdaroğlu hiç ortak akıl falan demedi, dümdüz dedi ki ben adayım"

ADANA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici," Emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emelilikte yaşa takılanların hakkı verilecek" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova ilçe başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

"Enerji ihtiyacı olan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin enerjinin yüzde sekseninden fazlasını dışarıdan ithal ettiğini vurgulayan Destici," Eğer bugün Türkiye bir cari açıkla karşı karşıyaysa eğer bugün Türkiye bütçe açığıyla karşı karşıyaysa, eğer hayat bugün hayat pahalılığı bu drece yükselmişse enflasyon bu derece yüklemişse bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim enerjide dışa bağımlı olmamız. Yani enerjiyi dışarıdan ithal ediyor olmamızdır. Şayet biz enerjiyi, ithal etmemiş olsaydık bugün bizim car fazlamız vardı. Eğer biz enerjiyi dışarıdan ithal etmemiş olsaydık akaryakıtı bu kadar pahalı kullanmıyor olurduk. Bugün diyelim Adana'da iki liraya da üç lira olan bir narenciye meyvesinin bir ürünün Ankara'da, on beş liraya satılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi nakliye masrafları. Aynı şekilde bizim dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili de bu. Dediğim gibi akaryakıttaki maliyetin bir faturası oluyor. Bu da vatandaşa zam olarak, hayat pahalılığı olarak ülkeye de yüksek enflasyon olarak yansıyor. Yeraltı kaynaklarımızı harekete geçirelim. Ne kadar yeraltı kaynağımız varsa kömürse kömür efendim ise başka türlü madenlerse demir serilir. Petrolse petrol, gazsa gaz bütün bunları çıkartalım. Ama bunları çıkartırken bir kere daha altını çizerek söylüyorum, iş sağlığı ve insan yani işçi sağlığı konusunda azami dikkati gösterilim" dedi.

"Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek"

Ocağa kadar şuanda hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen Destici," Birlikte hep beraber bizler Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlikte Partisi önce beş üz binin üzerindeki sözleşmeliyi kadroya alacağız inşallah. Daha sonra daha önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronları kadroya geçti. Faka bu seksen bin kişi geçmemişti. Onları kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek. Emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüzde doksan dokuz oranında gelmiş vaziyette"

2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı'yla birlikte seçimden zaferle çıkacaklarını dile getiren Destici," Onlar tartışa durun, kim aday olacak, kim aday olmayacak. Orada zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüzde doksan dokuz oranına gelmiş vaziyette. Hani diyorlar ya bir heşeyi ortak akılla aldık, kararlaştırdık. Valla sayın Kılıçdaroğlu hiç ortak akıl falan demedi. Dümdüz dedi ki ben adayım. Yani bunu ağzıyla direkt söylemese de yaptığı uygulamalarla kendi genel başkan yardımcıları söyledi, başkaları söyledi. Dolayısıyla da ben adayım dedi. Yani siz isteseniz de istemeseniz de ben adayım dedi. Yani en önemli konu, en önemli alınacak karar 6'lı masada ortak akılla değil, bir dayatmayla karşı karşıya. Şuanda buna karşı daha önce ses yükselten o masadaki bir iki partinin de sesinin kesildiğini görüyoruz. Artık Kemal Bey'in adaylığına, evet demekten başka çareleri kalmadı" dedi.

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: ' Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Destici: " Emeklilikte yaşa takılanları hakkı verilecek, emekliliği gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah" - Son Dakika
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