DEVA'dan OHAL KHK'si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Mağduriyetleri Eylem Planı Lansmanı gerçekleştirdi.

Lansmanda 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde yaşanan süreçte Olağanüstü Hal (OHAL) KHK'ları ile mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümleri hakkında hazırlanan plan kamuoyuna duyuruldu.

Gerçekleştirilen basın toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu konuştu.

ALİ BABACAN: 15 TEMMUZ GECESİ TİYATRO OYNANMADI

Ali Babacan, "Öncelikle ülkemizde hukuk devleti zeminini temin etmek gerekiyor. Siyasi istikrar ve ekonomik refah ancak hukukun üstünlüğü ile sağlanabilir. Hain terör örgütü FETÖ'nün demokrasimize kast ettiği 15 Temmuz 2016 akşamı yakın tarihimizin en kanlı gecesi olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz gecesi bir tiyatro falan oynanmadı. Miletimiz dimdik ayaktaydı. Milletimiz canı pahasına demokrasimizi savundu." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, Türkiye'nin yönünün 15 Temmuz sonrası demokrasiye dönmediğini ve iktidarın ülkeyi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler ülkesi haline getirdiğini söyledi ve AKP'nin milleti istismar ettiğini savundu.

ALİ BABACAN'DAN KHK TEPKİSİ: UTANÇ TABLOSU

OHAL KHK'ları ile çok sayıda vatandaşın FETÖ ile iltisaklı olmadığı halde mağduriyet yaşadığını ifade eden Babacan, 10 binlerce vatandaşın hakkının yendiğini söyledi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "At izi, it izine karıştı" cümlelerini hatırlattı. Babacan,"At izini it izine karıştıranların" Beştepe'den cesaret aldığı suçlamasını Erdoğan'a yönelterek KHK'larla ailelerin topluca zulme uğradığını söyleyerek durumun utanç tablosu olduğunu aktardı.

"İSİMLER KAYITLARDAN SİLİNECEK"

Ali Babacan, "Hiçbir zorlu koşulu adaletsizlik için mazeret kabul etmiyoruz. Açılan her bir davanın, alınan her bir kararın insanların hayatını birebir nasıl etkilediğini aklımızdan çıkarmıyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Adalet için zahmet etmekten kaçmayacağız." dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "İsmi yayımlanan kişilerle ilgili bütün isimlerin kayıtlardan silinmesi noktasında çalışmayı ivedilikle yapacağız. Gerçekleştirilen uygulamalar doğrultusunda esaslarla ilgili meseleleri değerlendireceğiz." dedi.

DEVA PARTİSİNİN KHK MAĞDURİYETLERİ EYLEM PLANI

* Devletin içine yuvalanmış tüm illegal yapılanmaları ve çeteleri tasfiye edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, paralel yapılanmaların değil, milletin devleti olacak.

* DEVA Partisi iktidarında kimse etnisitesi, dili, inancı, yaşam tarzı, ideolojisi, kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacak. Kimse kayırılmayacak.

* Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar.

* Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar.

* KHK'ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarını gidereceğiz. Kamu görevinden ihraç edilen vatandaşlarımızın özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili tüm engellere son vereceğiz.

* Ciddi mağduriyetlere yol açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunu kapatacağız. 7075 sayılı Kanunu tamamen ilga edeceğiz.