Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi, salı günleri gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta perşembe günü yaptı. Toplantıda başta anket şirketleriyle ilgili olmak üzere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, son dönemde vatandaşı iyice zorlamaya başlayan hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"HAYAT PAHALILIĞI GEÇİCİDİR"

Türkiye'nin ve dünyanın, benzeri görülmeyen bir dönemden geçtiğini ifade eden Bahçeli, "KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Cebini düşünenler ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılardır. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık yine yaparız. Hayat pahalılığının üzerinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI ELEŞTİRİDEN BAŞKA NE YAPABİLMİŞ?"

Sözlerinin devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı haksız ve hayasız eleştiriden başka, bu güne kadar ne yapabilmiş? Hangi yaraya merhem olabilmiş? Acı da yoklar, tasa da yoklar, sevinç de yoklar. Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak da hiç yoklar."

"ZAMLAR MİLLETİN BELİNİ BÜKÜYOR" DİYEN VEKİL DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

Devlet Bahçeli'nin gün içerisinde gerçekleştirdiği grup toplantısı sonrası akıllara MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy geldi. Ersoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TUİK tarafından paylaşılan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor." ifadelerine yer vermişti.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Söylediği bu sözler sonrası partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Ersoy hakkında MHP Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu. Ersoy yapılan duyurunun ardından MHP'den istifa ettiğini bildirmişti.