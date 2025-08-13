Dışişleri Bakanı Fidan: "Gazze\'deki en büyük tehdit iki milyon insanın açlıkla pençeleşiyor olması"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Gazze'deki en büyük problem, en büyük tehdit iki milyon insanın açlıkla pençeleşiyor olması. İsrail'in politikası açlığı göstererek bir taraftan sürgüne ve tehcire razı etmeye çalışıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Butale ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin genişleyen diplomatik ağı ile Afrika Kıtası'nda ekonomi alanında her iki tarafın da yararına olan sonuçlar alınmasını sağladığını dile getiren Bakan Fidan, Afrika'yla ilişkilerin gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bir adım daha öteye taşınacağını kaydetti.

Botsvana ile iş birliğinin her alanda geliştirilmesi amacıyla 2014 yılında Gaboron Büyükelçiliği açılarak ikili iş birliğe önemli bir ivme kazandırdığını söyleyen Fidan, Türkiye-Botsvana arasında Karma İşbirliği Komisyonu'nun 3. toplantısının da başkent Gaboron'da gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

"Botsvanalı öğrencilere ülkemizde burslu öğrenim imkanı sağlamaya devam edeceğiz"

Botsvana ile olan ilişkilerin akdi temelini güçlendirilmesi adına Bakan Butale'yle yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirten Fidan, "Önümüzdeki dönemde ülkelerimizin faydasına olacak başka anlaşmaları da neticelendireceğiz. Savunma sanayi de potansiyel iş birliği başlıklarımız arasında yer almakta. Sayın Butale, yarın savunma sanayi şirketlerimizi de ziyaret edecek. Tabiatıyla ekonomik alandaki çabalar insan kaynağına ciddi yatırım gerektirmekte. 'Türkiye Burslarımız' çerçevesinde Botsvanalı öğrencilere ülkemizde burslu öğrenim imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Çok sayıda Botsvanalı öğrencinin yüksek öğrenimleri için KKTC'yi tercih etmesinden de ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Botsvana gibi ülkelerin Filistin davasına verdiği güçlü destek hepimize umut veriyor"

Botsvana'nın İsrail'in işgal politikası karşısında Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Fidan, "Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Botsvana gibi ülkelerin Filistin davasına verdiği güçlü destek hepimize umut veriyor. Adalete ve insani değerlere inanan tüm ülkeler Orta Doğu'daki barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede uluslararası toplumlu üyelerinin son haftalarda aldığı Filistin devletini tanıma kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Türkiye olarak Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi, insani yardımın bölgeye ulaşması ve kalıcı barış yönünde adım atılması için yoğun ve çok boyutlu bir diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için tüm platformlarda girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazze'deki en büyük tehdit iki milyon insanın açlıkla pençeleşiyor olması"

Gazze'de yürütülen ateşkes sürecinin birinci öncelik durumunda olduğunu aktaran Fidan, "Bununla ilgili yoğun bir basına yansıyan yansımayan diplomatik faaliyetlerimiz var. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bu konuda bir netice alınması için büyük bir çaba gösteriyor. Bize de bu yönde talimatları var. Özellikle Mısır'a yaptığımız ziyaret, bugün Katar'a yapacağımız ziyaret, Hamas'la olan temaslarımız hep bu çerçevede cereyan ediyor. Bir an önce ateşkesin sağlanması neden önemli? İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için. Şu anda Gazze'deki en büyük problem, en büyük tehdit iki milyon insanın açlıkla pençeleşiyor olması. İsrail'in politikası açlığı göstererek bir taraftan sürgüne ve tehcire razı etmeye çalışıyor. Şimdi tabii bu uluslararası toplumun bütün hücreleriyle direnmesi gereken bir durum. Onun için bir taraftan açlığı önleyici, ateşkesin bir an önce sağlanmasını mümkün kılan görüşmelere ne katkı verebiliriz? Hem kardeş devletlerle hem Hamas'la bu noktada temaslarımız var. Ama diğer taraftan tabii İsrail'in Gazze'yi 'Filistin'sizleştirme Politikası'nın da farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - ANKARA