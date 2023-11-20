Bakan Fidan: 983 vatandaşımızın ve yakınlarının Gazze'den tahliyesi için temaslarımız sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Burada Gazze'deki Türklerin tahliyesine ilişkin de konuşan Bakan Fidan, bölgede kaç Türk olduğunu açıkladı. Bu zamana kadar Gazze'den 170 vatandaşın ve yakınlarının tahliye edildiğini belirten Fidan, 983 vatandaşımızın ve yakınlarının tahliyesi için temasların sürdürüldüğünü belirtti.

"11 UÇAK DOLUSU İNSANİ YARDIM GÖNDERDİK"

Gazze'ye yardımların gönderilmesi ev yerlerine ulaşması için azami gayret gösterildiğinin altını çizen Bakan Fidan, "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra Hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır. Gazze Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir." dedi.

"TAHLİYELER İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Gazze'deki Türklerin tahliyesine ilişkin de konuşan Bakan Fidan, "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de çıkışlara devam edilecek. Gazze'de bir sahra hastanesinin faaliyete geçmesine yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze'den Refah Sınır Kapısından tahliyesi için İsrail ve Mısır makamlarıyla temaslarımız sürüyor" diye konuştu.

"İNSALIK DIŞI SALDIRILARIN DEVAM ETMESİ UTANÇ VERİCİ"

Gazze'de iki devletli bir çözüm doğrultusunda kalıcı bir barışın sağlanması konusunda girişimlerin yoğunlaştırıldığını vurgulayan Fidan, "Bölgesel sahiplenme ve garantörlük mekanizmasının tesisini öne çıkarmaktayız. Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasadışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır" açıklamasında bulundu.