Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Konuştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda Konuştu

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel jeopolitik durumu değerlendirerek çatışmaların yaygınlığına ve insani yardım sisteminin aşırı yük altında kalmasına dikkat çekti. Ayrıca, Filistin meselesinin çözümüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

20.02.2025 19:03  Güncelleme: 19:07
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 'Küresel Jeopolitik Durum' konulu oturumunda konuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Fidan, oturumdaki hitabında, günümüzde çatışmaların, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale geldiğini söyledi.

Milyonlarca insanın yerlerinden edilmeye ve insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmaya devam ettiğini belirten Fidan, ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıkların da sürdüğünü bildirdi.

Bakan Fidan, eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımların dünyayı yeniden tanımladığını vurgulayarak, "Çok taraflı kurumlar, değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son gelişmelerin umut verdiğini kaydeden Fidan, şöyle konuştu:

"Kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımlar atılmaktadır. Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir."

Ukrayna'da diplomasinin tek yol olmaya devam ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz. Afrika, siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği'yle stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Konuştu - Son Dakika

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