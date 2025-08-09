Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'İsrail'in Gazze'yi İşgal Etme Niyetini Reddediyoruz' - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'İsrail'in Gazze'yi İşgal Etme Niyetini Reddediyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: \'İsrail\'in Gazze\'yi İşgal Etme Niyetini Reddediyoruz\'
09.08.2025 15:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal etme planını reddettiklerini belirtti. Türkiye ve Mısır olarak, bölgedeki stratejileri yakınlaştırarak ortak hareket etme çabalarının devam ettiğini vurguladı. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Fidan, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması konusunun önemine dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, kritik bir dönemde Mısır'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu ziyarette gösterdiği sıcak ev sahipliği neticesinde kıymetli meslektaşıma teşekkür ediyorum. Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için iş birliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

Gazze ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Fidan, "İsrail'in Gazze işgal planını reddediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız. Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz. Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdik. İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız. Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların karşısında durmaya devam edeceğiz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Gazze'deki kardeşlerimiz bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik. Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için birlikte hareket ettiğimiz Mısır'a yakın iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

