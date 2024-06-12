Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk Dış Politikası Dünyaya ve Olaylara 360 Derece Bakıyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk Dış Politikası Dünyaya ve Olaylara 360 Derece Bakıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türk dış politikasının dünyaya ve olaylara 360 derece baktığını ve böyle bakmaya devam etmek zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi konusunda mutabık kalındığını ve Brezilya'nın Türkiye'nin Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı. Fidan ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sistematik katliamını eleştirerek, Türkiye'nin bu konuda sessiz kalmayacağını ifade etti. Haberde ayrıca, Fidan'ın yakın zamanda gerçekleştireceği Kuzey Makedonya ve İtalya ziyaretleri de yer aldı.

12.06.2024 18:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk dış politikası dünyaya ve olaylara 360 derece bakıyor ve böyle bakmaya devam etmek zorundayız. Dünyanın her köşesindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin nabzını tutmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından iki Bakan ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Fidan burada yaptığı açıklamada Türk dış politikasının dünyaya ve olaylara 360 derece baktığını ve böyle bakmaya devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

"Brezilya bizim Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız"

Görüşmede iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri gelişme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Bakan Fidan, "Brezilya bizim Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz geçen yıl itibariyle 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunu dengeli bir şekilde daha da artırmayı hedefliyoruz. Değerli dostumla karşılıklı yatırımları nasıl arttırabileceğimizi de ele aldık. Aynı zamanda turizm konusunu tartıştık. Geçtiğimiz yıl 103 bin Brezilyalı turist ülkemize gelmişti. Bu sayıyı daha da artırma, ayrıca turizm sektöründe iş birliği yapma hususunda da hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu hükümeti, sistematik katliamını sürdürüyor"

Misafir Bakan Vieira ile görüşmesinde küresel gelişmeler hakkında da istişarelerde bulunduklarını belirten Fidan, "Ülkelerimizin yaklaşımlarının birçok konuda örtüştüğünü müşahede ettik. Gazze konusunda da Brezilya ile büyük oranda aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Brezilya'nın İsrail Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Katledilen Filistin'i sayısı 36 bini aştı. Bunların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. 7 Ekim'den bu yana yüzden fazla gazeteci öldürüldü. Çeşitli ülkelerden 200'ü aşkın insan yardım görevlisi katledildi. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkeler bu katliamı hala görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bununla da yetinmeyip İsrail'e durmadan silah ve mühimmat yardımı yapıyorlar. Durma apaçık ortada fundamentalist Netanyahu hükümeti, sistematik katliamını sürdürüyor. D8 ülkelerinin dışişleri bakanları olarak İstanbul'da yaptığımız toplantıda açıkça vurguladığımız üzere bizler Gazze vahşete seyirci kalmayacağız" diye konuştu.

"Türk dış politikası dünyaya ve olaylara 360 derece bakıyor"

Son 2 haftadaki yoğun programına dair konuşan Fidan, "Bunların paternine baktığınız zaman aslında bir gerçek ortaya çıkıyor. O da şu; Türk dış politikası dünyaya ve olaylara 360 derece bakıyor ve böyle bakmaya devam etmek zorundayız. Dünyanın her köşesindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin nabzını tutmamız gerekiyor. Dış ilişkilerimizi uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen bir aktör olarak yürütmemiz gerekiyor. Diğer taraftan zaman kıymetli dolayısıyla bir kıtadan diğerine kritik platformlarda yer almaya ve küresel gündeme tesir edebilen dinamik bir etkileşim kurmaya da önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan Kuzey Makedonya ve İtalya'ya gidiyor

Son birkaç hafta içindeki ziyaret trafiğinde yaptığı görüşmelerin içeriğine dair bilgi veren Bakan Fidan yakın zamanda gerçekleştireceği ziyaretler ve katılacağı programlar hakkında şöyle konuştu:

"Yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gideceğiz. Orada Güneydoğu Afrika Ülkeleri İşbirliği Zirvesi'ne katılıp ertesi gün İtalya'da yapılacak G7 toplantısında sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edeceğiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimizi aktarıp Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her zamanki gibi gündeme orada da taşıyacağız. Arife günü ve Kurban Bayramının ilk günü İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesinde ülkemizi temsil edeceğiz. Adil bir barışın sağlanmasına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'la gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin her birinin arkasında gerçekten çok ciddi bir çalışma ve emek var. Arkadaşlarım inanılmaz bir fedakarlıkla gece gündüz çalışmakta, büyük bir dikkat ortaya koymakta. Bu yoğun gündemde ülkemizi ve milletimizi temsil ediyor olmak da bize ayrıca onur vermekte." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk Dış Politikası Dünyaya ve Olaylara 360 Derece Bakıyor - Son Dakika

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