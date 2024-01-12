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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in sözde Ermeni soykırımı iddiaları dikkatleri suçlardan başka yöne çekemez - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in sözde Ermeni soykırımı iddiaları dikkatleri suçlardan başka yöne çekemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sözde Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin, 'İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in sözde Ermeni soykırımı iddiaları dikkatleri suçlardan başka yöne çekemez
12.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:07
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sözde Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin, "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, Gazze'deki felaketin gerçek nedeninin İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirterek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.

NE OLDU?

Cumurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." dedi.

Kaynak: DHA
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