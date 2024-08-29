Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te yaşanan hadiseye ilişkin, 'Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır' dedi. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.

29.08.2024 19:40
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te yaşanan hadiseye ilişkin, "Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.

Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara'da imzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" bu yaklaşımın ürünleridir.

Söz konusu iş birliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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