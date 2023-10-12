Köylünün kaymakamdan talebi kahkahalara neden oldu

Bartın'ın Ulus ilçesine yaklaşık 1 ay önce atanan Kaymakam Fikret Kadiroğlu, köyleri tanımak ve taleplerini dinlemek için ziyaretlere başladı. Ağaköyü ve Dörekler köyüne giden Kaymakam Kadiroğlu'nun ilk durağı Ağaköyü oldu. Karadeniz doğal gaz çıkarma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ağaköyüne giden Kaymakam Kadiroğlu, burada köy muhtarı, azalar, şehit ve gazi yakınları ve köyün ileri gelenleri ile toplantı yaparak taleplerini dinledi. Bir çok taleplerini dile getiren köylülerden biri ise Kaymakam Kadiroğlu'ndan doğal gaz istedi.

TALEP KÖYLÜLERİ GÜLDÜRDÜ

Köylünün bu talebi, yanındaki diğer köylüleri ve alanda bulunanları güldürdü. Bu talep üzerine Kaymakam Kadiroğlu, "Başkan Bey hakikaten uğraşıyor. Sayın Bakanımız şahsiyetinde, inşallah katkılarıyla getirmeye çalışıyor. İnşallah köyümüze de gelir. Niye gelmesin" diye konuştu.

KAYMAKAM ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

Daha sonra Dörekler Köyü'ne de giden Kaymakam Kadiroğlu'na burada ise köylü kadınlar yoğun ilgi ve yakınlık gösterdi. Kaymakam Kadiroğlu, köylülerin sorunlarını tek tek not alarak, çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi.