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Köylünün kaymakamdan talebi kahkahalara neden oldu - Son Dakika

Köylünün kaymakamdan talebi kahkahalara neden oldu

Son Güncelleme: 12.10.2023 22:39

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'den doğal gaz çıkartma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaköylüler, kendilerini ziyarete gelen kaymakamdan doğal gaz istedi. Bu talep, alanda bulunan diğer köylüleri güldürdü.

Bartın'ın Ulus ilçesine yaklaşık 1 ay önce atanan Kaymakam Fikret Kadiroğlu, köyleri tanımak ve taleplerini dinlemek için ziyaretlere başladı. Ağaköyü ve Dörekler köyüne giden Kaymakam Kadiroğlu'nun ilk durağı Ağaköyü oldu. Karadeniz doğal gaz çıkarma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ağaköyüne giden Kaymakam Kadiroğlu, burada köy muhtarı, azalar, şehit ve gazi yakınları ve köyün ileri gelenleri ile toplantı yaparak taleplerini dinledi. Bir çok taleplerini dile getiren köylülerden biri ise Kaymakam Kadiroğlu'ndan doğal gaz istedi.

Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi güldürdü

TALEP KÖYLÜLERİ GÜLDÜRDÜ

Köylünün bu talebi, yanındaki diğer köylüleri ve alanda bulunanları güldürdü. Bu talep üzerine Kaymakam Kadiroğlu, "Başkan Bey hakikaten uğraşıyor. Sayın Bakanımız şahsiyetinde, inşallah katkılarıyla getirmeye çalışıyor. İnşallah köyümüze de gelir. Niye gelmesin" diye konuştu.

Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi güldürdü

KAYMAKAM ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

Daha sonra Dörekler Köyü'ne de giden Kaymakam Kadiroğlu'na burada ise köylü kadınlar yoğun ilgi ve yakınlık gösterdi. Kaymakam Kadiroğlu, köylülerin sorunlarını tek tek not alarak, çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi.

Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi güldürdü
Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi güldürdü
Kaynak: İHA

Zonguldak, Bartın, Ulus, Enerji, Toplum, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Köylünün kaymakamdan talebi kahkahalara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köylünün kaymakamdan talebi kahkahalara neden oldu - Son Dakika
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