Üye Girişi
AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak - Son Dakika

AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

05.12.2021 15:54
AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

EDİRNE'de partisinin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programına katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi.

EDİRNE'de partisinin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programına katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi. Zembilci, "Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile Edirne'de düzenlenen ve 2 gün süren 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı sona erdi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, gündemlerinde erken seçim konusunun olmadığını söyledi. Hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu belirten Zenbilci, muhalefetin de her şeyin zamanında yapılmasına alışması gerektiğini dile getirdi.

'2023 SEÇİMLERİNE DAHA DİRİ GİRMEK İSTİYORUZ'Teşkilat akademilerinin amacının, teşkilat mensupları arasındaki motivasyonu artırıp, çalışma azimlerini hızlandırmak olduğunu söyleyen Zenbilci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla başlayan bu organizasyon önce genel merkezimizde liderlikle başladı, buna il başkanlarımız katıldı ve Cumhurbaşkanı'mızın açılış dersiyle başladı. Bu konuda yetkin diğer genel merkez yöneticilerimiz ve ilgili akademisyenlerimizin katıldığı bir program oldu. Daha sonra 81 ile bunu yönlendirdik ve şu anda 60'a yakın ilimizde bu ders çalışması tamamlanmış bulunmakta. Dersle ilgili daha çok teşkilat içi eğitim olarak baktığımızda, partimizin önce teşkilat el kitabı adı altında teşkilatımızın disiplinlerini, çalışma metotlarını teşkilat mensubu kardeşlerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Daha sonra siyaset, liderlik ve 'ak belediyecilik' üzerine belediyelerimizin yaptığı diğer hizmetlerle birlikte hükümetimizin yaptığı hizmetleri tekrar teşkilat mensuplarımıza anlatarak 2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımız başladı. 60 ili tamamladık. Geriye kalan illerimizi de bu ayın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.'SEÇİMLERİ 2023 HAZİRAN'DA YAPACAĞIZ'

Muhalefetin erken seçim talepleri için de konuşan Zenbilci, "Muhalefetin genel temel argümanı budur. Sürekli seçim ister, istemesi de doğaldır. Bu anlamda herhangi bir şey söylemiyorum. Önemli olan muhalefetin bu isteğinden ziyade insanımızın ihtiyaçları nedir? Ne yapılmalı? Bugün dünya çapında yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımalarından bir an evvel kurtarmaktır. Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın böyle bir çalışması olduğunu gözlemliyoruz ama bizim gündemimizde böyle bir erken seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli de defalarca bunu açıkladılar. 2023 Haziran'da seçimlerimizi yapacağız. Bütün bölgelerde teşkilatımızın seçimlere hazır hale gelmesi için, bu eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Bizim gündemimizde seçim yok" ifadelerini kullandı.


AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak
AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak
AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Türkiye, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak - Son Dakika


Son Dakika

Kocayak efsanesinin bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı 16:16 Kocayak efsanesinin bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı
Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor 16:12 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
16:15 Kocayak efsanesinin bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu
16:12 Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor
16:08 Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu
15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il
15:56 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
Son Dakika! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı Son Dakika! Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı         
16:27
Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu         
16:15
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:32:07. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement