Ekonomi Düzenlemeleri TBMM\'de Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, kanun teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Altınsoy, teklifle, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, vergilemede kolaylık sağlanması, deprem bölgesi konut ve iş yeri teslim bedellerine indirim yapılması ve ayrıca ihtilafların önlenmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatı ile ilgili kanunlarda düzenleme yapıldığını anlattı.

Teklif kapsamında yapılan düzenlemeyle kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin sağlandığını kaydeden Altınsoy, "Ayrıca kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı kapsamına alınması ve ticari işletmeye dahil kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlarının ticari kazanç sayılması yönünde ihtiyaç duyulan ibare değişikliği yapılmaktadır." dedi.

Altınsoy, teklifle vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyette bulunan hastane ve benzeri sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması suretiyle diğer mükellefler ile arasındaki vergi adaletinin tesis edildiğinin bilgisini verdi.

Teklifin kıymetli taşlarla ilgili düzenlemesi hakkında bilgi veren Altınsoy, "Bir başka maddemiz ile bazı kıymetli taşlar özel tüketim vergisi (ÖTV) kapsamına alınmakta ve yüzde 20 ÖTV oranı belirlenmektedir." ifadesini kullandı.

Altınsoy, teklifle bedelli askerlik için başvuranlardan tahsil edilecek tutarların yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldüğünü ve 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmının genel bütçeye gelir kaydedileceğini, kalan kısmının ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağını bildirdi.

Kanun teklifinin "afet konutlarıyla" ilgili düzenlemesine de değinen Altınsoy, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde üretilen konutlara ve iş yerlerine ilişkin, hak sahiplerinin talep etmeleri durumunda defaten ödenmesi şartıyla önemli miktarda indirim yapılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanmasına ilişkin düzenleme teklif edilmektedir."

Altınsoy, düzenlemelerin, vergilemede kolaylığın ve adaletin sağlanması, vergi konusuna girmeyen alanların kapsama alınması ve bazı vergi indirme ve istisnalarının daraltılması hedeflerine hizmet ettiğini de belirterek teklifin hayırlar getirmesini diledi.

"Böylesine büyük bir başarıyı Avrupa'da hiçbir devlet yapamaz"

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ise kanun teklifin en önemli maddesinin afet konutlarıyla ilgili düzenleme yapan madde olduğunu söyledi.

Şahin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahaya indiğini, milletin ise devletin yanında durarak devlet-millet bütünleşmesiyle güçlü bir dayanışma ruhunun ortaya konulduğunu dile getirdi.

Sürecin en büyük gerçeğinin güçlü bir devlet iradesinin ortaya konması olduğunu belirten Şahin, "Bunun da en büyük göstergesi bölgede 3 yıllık sürede 455 bin konutun yapılmış olmasıdır. Biz iddia ediyoruz, böylesine büyük bir başarıyı Avrupa'da hiçbir devlet yapamaz." diye konuştu.

Şahin, bölgede konutların yanında yol, çevre düzenlemesi, altyapı düzenlemesi, okul ve hastane yapımı gibi çalışmaların da gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, sadece bir inşaat faaliyeti değildir. Bu, umudun yeniden ayağa kalkmasıdır. Elbette kayıplarımızı geri getiremeyiz ama bölgeyi, geride kalan vatandaşlarımızın hayatını normalleştirmek de bizim vazifemizdir. İşte güçlü devlet irademiz, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir."

Görüşmelerden

Toplantı öncesinde davulla komisyon salonuna gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kanun teklifinde birçok alanla ilgili madde bulunduğunu ancak kamuoyunun asıl beklentisinin emekli bayram ikramiyesinin artırılması olduğunu söyledi.

Ağbaba, yanındaki davulu göstererek, "Bu davul, 'AK Parti emeklinin sesini duysun.' diye getirdiğimiz davul. Başka türlü bunların duyacağı yok." dedi.

Emeklinin geçinemediğini dile getiren Ağbaba, "Emeklinin gözü kulağı burada. Yapacağımız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir ikramiye vermektir." diye konuştu.

Komisyonda kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.