Ekrem İmamoğlu, AK Partili Kaya'nın İBB'den burs aldığı iddiaları hakkında konuştu: Hesabı sorulacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, E-5 Göztepe Köprülüğü Kavşağı altındaki dere ıslahını yerinden inceledi. İmamoğlu incelemesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BENİM HABERİM OLSA GİDER BAŞVURURDUM"

Ekrem İmamoğlu, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den binlerce dolar burs aldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs verebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, katkı sunabilir. Nasıl burs verir? Örneğini verelim mi? İşte bu sene 53 bin kişiye verdiği gibi. Fiyat, oradaki bedeli açıklar. Öğrenci başı 3 bin 200 lira. Bakınız benim, oradaki bizden burs alan 53 bin insanın tek bir kişisiyle dahi ne ilgim var ne bilgim. Adını bile bilmiyorum. Vatandaşlar sisteme başvurur ve oradan faydalanmaya uygun bir durumu var ise ekonomik olarak, İBB'nin bu imkanından faydalanır. Şimdi hanımefendinin yaşını tam bilmiyorum. Ama burada onunla yaşıt, aynı dönemde belki okumuş, belki şu an basında görev yapan ya da başka bir hususta görev yapan birçok insan olabilir. Yani şu geçmez mi aklınızdan? 'Benim de haberim olsaydı 100 bin dolar burstan, hemen gider başvururdum.' Hatta, 'Ben ondan daha hızlı koşardım. Ben ondan daha iyi bilirim. Ben ondan daha iyi bir öğrenciyim' diye aklınızdan geçmez mi? Geçer." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN PARASINI YİYENLERDEN HESAP SORULACAK"

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin bu anlamdaki parasını çarçur eden, kul hakkı yiyen hangi unsur varsa açığa çıkarılacak, hesabı sorulacak. Var mıdır başka? Vardır. Hepsi de yavaş yavaş gündeme alınıyor. Soruşturmaları yapılıyor ve teker teker de bununla ilgili süreçler ortaya konulacak. Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız, ahlaki hiçbir değeri önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız; ama hayatınız çamur içinde olacak, Hayatınız pislik içinde olacak. Bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. İBB ve İstanbul halkının bütçesi, artık emin ellerdedir. Geçmişte yapılan bütün hatalarla, kusurlarla ilgili hukuki süreçler, engellenmemize rağmen -açtığımız dosyaları ve davaları elimizden alıp, 'Biz yapacağız' demelerine rağmen- günü geldiğinde o eksiklikler de giderilecek. Onun da hesabı sorulacak; engelleyenler dahil. O bakımdan bu işlem, çok doğru bir işlemdir. Devamı da vardır. Allah, her kulu, kul hakkı yemekten korusun. Bakın, bizim için en kıymetli, en değerli husustur kul hakkı. O bakımdan, pervasızca memleketin bütün kaynaklarını bu şekilde kullanan akla karşıdır bugünkü yönetimin duruşu ve yürüyüşü. Gerekli işlemler sürüyor. Devamı geliyor."

"ALLAH AKIL VERSİN DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişteki son duruma ilişkin ise İmamoğlu, "Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Bunun aklı vardır, bunun hukuku vardır. Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç. Biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir uygulama başlatıldı. Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Allah bu şekilde devam eden siyasilere akıl versin diye devam ediyorum duam tutmadı ama Allah akıl versin demeye devam edeceğim " diye konuştu.

"HER VATANDAŞIMIZ KENDİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLER"

Sosyal medyada İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi türküsünü de söyler, şiirini de okur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama var, böyle bir kastın olmadığı belirtilmiş. Ben bu açıklamayı muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da soruşturmalar açılır. 21.yüzyıldayız" şeklinde konuştu.